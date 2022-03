Juhana Vartiainen ajaisi Suomen huonosti kannattavat maatilat alas – "Maatalousväestön ei kannattaisi haastaa riitaa kaiken maailman järjettömillä susijahdeilla", lisää Soininvaara

Johannes Tervo, Sanne Katainen, Kari Salonen, Helsingin kaupunki / kaupunginkanslia

Juhana Vartiainen, Mikko Kiesiläinen ja Osmo Soininvaara pitävät kotimaista maataloustukijärjestelmää nykymuodossaan epäonnistuneena. Toiveena on muun muassa, että talousvaikeuksissa olevat maatilat kaatuisivat ja tilojen keskikoko Suomessa kasvaisi reilusti.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on korostanut julkisessa keskustelussa paitsi maanpuolustuksellisia ratkaisuja, myös kansallista huoltovarmuutta.

MT:n kotimaisille, näkyville maatalouskriitikoille tekemä soittokierros paljastaa, ettei sota Euroopassakaan ole horjuttanut heidän näkemyksiään.

Helsingin kokoomuslainen pormestari Juhana Vartiainen toteaa, että Ukrainan sota on vain vahvistanut hänen aiempia maatalouspoliittisia kantojaan.

"Ei ole sattumaa, että meillä on Euroopan unionin sekä tuetuin että kannattamattomin maatalous. Suomalainen alkutuotanto on totutettu loppumattomiin tukiin, mikä on jättänyt pois kannattavuutta lisäävän luovan tuhon, ja näkyy järjettömän korkeana pellonhintana", Helsingin pormestari toteaa.

Vartiaisen mielestä Suomen huonosti kannattavat maatilat pitää ajaa alas.

"On tunnettu tosiasia, että aluepoliittisin perustein on tuettu muuttumatonta ja kannattamatonta tuotantoa. Ja että ihastelu kotimaisen raaka-aineiden ”puhtaudesta” on jättänyt taka-alalle ainoan oikean kysymyksen: mitä kuluttaja haluaa? Muissa pohjoismaissa maataloutta on tuettu meitä selvästi vähemmän."

Vartiainen väittää, että suomalaiset maanviljelijät on totutettu "tukiaisautomaatteihin."

"Minkä maiden ruuantuotanto on parhaiten valmis sopeutumaan ruokateknologioiden ja ilmaston muutoksiin? Yrittäjämäiseen toimintaan ja kilpailuun tottuneet tuottajat Tanskassa ja Ruotsissa vai tukiaisautomaatteihin tottuneet suomalaistuottajat? Vastausta ei tarvitse kauan miettiä."

Helsinkiläisen vihreän pitkän linjan poliitikon Osmo Soininvaaran mielestä suomalainen maataloustuki ohjaa pitämään kaiken ennallaan, vaikka myös maatalouden pitää uudistua kulutuskysynnän mukana.

"Sokerijuurikkaan tukea ja viljelyä näin pohjoisessa pidän järjettömänä, varsinkin kun sokeri on aika helposti varastoituva hyödyke, joten huoltovarmuuskaan ei sitä oikein puolla. Edelleen olen sitä mieltä, että pinta-alatuen pitäisi riittää myös rehuntuotannossa, eikä pitäisi maksaa lisää tukea siitä, että pellon antimet syötetään eläimille", Soininvaara toteaa.

Helsinkiläinen vihreä poliitikko ja ekonomisti Mikko Kiesiläinen huomauttaa, että Suomen ruokavienti on historiallisen korkealla tasolla.

"Ruokaviraston mukaan suomalaisia elintarvikkeita vietiin 1,77 miljardilla eurolla vuonna 2020, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Vienti on pääasiassa mahdollista Suomen kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen korkein maataloustukien ansiosta", Kiesiläinen toteaa.

"Olemme siis tukeneet veronmaksajien rahoilla kiinalaisten lihansyöntiä ja venäläisten maitotuotteiden kulutusta. Se on sekä ekologisesti että taloudellisesti täysin kestämätöntä. Valion vienti Venäjälle loppui nyt sodan seurauksena."

Suomen ja EU:n maataloustukipolitiikkoihin kriittisesti suhtautuvat Vartiainen, Soininvaara ja Kiesiläinen ovat kuitenkin kaikki sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan jatkossakin omaa maataloustuotantoa.

"En usko, että hyvän ja kannattavan maatalouspolitiikan päämääristä on lopulta kovin suurta erimielisyyttä. Keinoista näyttää olevan", Vartiainen sanoo.

"Reijo Karhisella on hyviä ajatuksia. Enemmän kilpailua, vähemmän tukia, kaikkein kannattamattomin tuotanto alas, elinkeinorakenne ydinmaaseudulla monipuolisemmaksi, reipasta tilojen kasvua. Enemmän huomiota lopputuotteen houkuttelevuuteen, vähemmän huomiota jokaisen ainesosan kotimaisuuteen", Vartiainen jatkaa.

Kiesiläinen peräänkuuluttaa nykyistä suurempia yksikkökokoja.

"Suuremmat yksikkökoot ovat terveemmällä taloudellisella pohjalla. Meidän pitäisi lopettaa lomitustuki, mikä ohjaisi tilakokojen kasvuun ja vahvistaisi julkistaloutta."

Vihreiden Soininvaarakin myöntää, että kotimaista maataloutta tarvitaan.

"Tietysti, ei kai siihen muuten paria miljardia kaadettaisi. Muuten olen sitä mieltä, ettei maatalousväestön kannattaisi haastaa riitaa ehdoin tahdoin kaiken maailman järjettömillä susijahdeilla syvällä erämaassa. Tällainen itsetarkoituksellinen uhittelu tuottaa vastareaktion", Soininvaara sanoo.