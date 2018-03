Kaksi suomalaista kuoli viime vuonna listeriabakteerin aiheuttamaan listerioosiin. Lisäksi bakteeri on sairastuttanut 14 ihmistä, joista 12 sai taudin viime vuonna, raportoi ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

Suomen lisäksi listeriatapauksia on todettu Ruotsissa, Tanskassa. Itävallassa ja Britanniassa Kaikkiaan tapauksia on 32 ja kuolleita kuusi.

ECDC:n tutkimuksissa on todettu, että ainakin osa maissista on peräisin Unkarista ja pakattu Puolassa.

Listerioosiepidemia alkoi levitä Euroopassa vuonna 2015.

ECDC jatkaa tutkimuksia selvittääkseen, mistä epidemia on saanut alkunsa.

Ongelmana on muun muassa, että listerioosin itämisaika voi olla jopa 70 vuorokautta, ja bakteeri pystyy kasvamaan jääkaappilämpötilassa. Listeria tuhoutuu 72-asteessa eli pastörointilämpötilassa.

Tammikuussa SOK veti markkinoilta Rainbow-maissia, koska yhdestä maissierästä löytyi listeriaa. Erä oli ollut myynnissä osassa S-ryhmän myymälöitä ympäri Suomen.

Markkinoiltaan vedettiin kaikki tuote-erät, joiden parasta ennen -päiväys on 6.1.2019–9.6.2019.

Jokaisen Rainbow-pakastemaissia ostaneen on syytä tarkistaa, onko kotipakkaseen tullut hankittua kyseistä maissia ennen kuin se ehdittiin vetää myynnistä.

ECDC kertoo, että maissia on vedetty myynnistä myös Virossa, Puolassa ja Ruotsissa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL kertoo, että listerioosiin sairastuvat tavallisimmin vanhukset, sairauden tai lääkityksen vuoksi vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt, raskaana olevat naiset ja vastasyntyneet. Terve aikuinen ja lapsi sairastuu harvoin vakavasti.

Riskiryhmään kuuluville suositellaan, että he syövät vain kunnolla kuumennettuja pakastevihanneksia.

Listeriaa esiintyy ympäristössä yleisesti. Sitä voi vihannesten maidon lisäksi olla pastöroimattomassa maidossa, lihassa ja kalassa sekä niistä valmistetuissa tuotteissa, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Suomessa ECDC:n raportista uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Lisää tietoa listerioosista ja listeriasta THL:n ja Eviran verkkosivuilla.

