Seiska: Sikarutto ajoi minipossujen omistajat pulaan – sijaiskoteja etsitään kivaasti lisää

Afrikkalainen sikarutto on ajanut lemmikkisikojen eli minipossujen omistajat pulaan, kertoo Seiska-lehti. Koska eläimiä ei saa enää pitää ulkona ilman tarkasti säädeltyjä tupla-aitauksia, moni on pyrkinyt hankkiutumaan lemmikistään eroon.

Etelä-Savossa asuva Minipossuyhdistyksen tiedottaja Päivi Huhtinen kertoo lehdessä, että yhdistyksen kautta välitetyt minipossujen sijoituskodit ovat jo täpötäynnä. Lisää tarvitaan kiireesti, sillä yhtä useampi haluaa luopua lemmikistään. Syynä on varojen ja tilojen puute aitauksen tekemiseen, sillä Eviran määräys tupla-aitauksesta koskee myös lemmikkisikoja.

"Lemmikkisikaa on nyt ulkoilutettava valjaissa ja sille on rakennettava tupla-aitaus. Talveksi on oltava sisätilat ja niissä tukevat karsinat. Kun asuinolot ovat kunnossa, saa siasta mainion ja fiksun kaverin", Huhtinen sanoo.

Lehti mainitsee huhut, joiden mukaan lemmikkisikoja olisi vapautettu jopa luontoon, mutta Huhtinen ei ole sellaisesta kuullut.

Sen sijaan Huhtinen valistaa Seiskan lukijoita sikaruton vaaroista koko elinkeinolle. Suomessa ei ole tavattu afrikkalaista sikaruttoa, mutta taudin kantajia on parinsadan kilometrin päässä itärajasta. Kantaja voi olla joko ihminen tai eläin, mutta vain sika voi sairastua tappavaan verenvuototautiin. Tauti aiheuttaisi mittavat tappiot sekä maatiloille, teollisuudelle että viennille.

