Kaleva: Lihakarjatilalliset tuomittiin – nautoja kuoli poikkeuksellisen paljon, hajoamatonta teurasjätettä levitettiin pellolle Vasikanvälitykseen keskittyneellä tilalla havaittiin vakavia laiminlyöntejä, kuten huonokuntoisia eläimiä, puutteellista hoitoa ja poikkeuksellisen suurta kuolleisuutta.

Suvi Jylhänlehto

Oulun käräjäoikeus on tuominnut pohjoispohjalaisen lihakarjatilan pitäjät kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Tuomitut määrättiin lisäksi neljän vuoden eläintenpitokieltoon. Asiasta kertoo sanomalehti Kaleva.

Vasikanvälitykseen keskittyneeltä tilalta löytyi terveiden eläinten seasta huonokuntoisia, loukkaantuneita ja sairastuneita nautoja. Osa eläimistä oli laihoja ja huonosti kasvaneita. Puhtaanapitoa ja kuivitusta oli laiminlyöty, myös turvallisuudessa oli puutteita.

Viranomaiset tekivät vuosina 2020–2023 useita tarkastuksia, joiden perusteella yritykselle annettiin kehotuksia toiminnan korjaamiseen.

Käräjäoikeuden mukaan kitukasvuisten ja laihojen eläinten määrä ja eläinten kuolleisuus oli niin suurta, että se osoittaa vakavaa piittaamattomuutta sekä vakavia puutteita eläinten hoidossa.

Tila syyllistyi myös ympäristön turmelemiseen. Tilalla oli säilytetty maapohjalla vasikan raatoja sekä haudattu maahan vajaa 30 naudanraatoa.

Toisessa tapauksessa tilalla teurastettiin 212 nautaa, ja teurasjäte upotettiin lantakompostiin. Osin hajoamaton teurasjäte levitettiin myöhemmin pellolle, Kaleva kertoo.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi tuomitut joutuvat maksamaan valheellisin perustein maksettua eläinten hyvinvointikorvausta takaisin noin 14 000 euron verran.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Rovaniemen hovioikeuteen.

