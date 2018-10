Energiaveron palautuksen aikaistaminen ei onnistu – suunnitelma kaatui Verohallintoon

Maatalouden kriisitukeen kuuluvan 20 miljoonan euron suuruisen energiaveron palautuksen maksamista ei pystytä aikaistamaan, vaikka näin on aiemmin suunniteltu. Toisin sanoen energiaveron palautuksen maksu siirtyy ensi vuodelle.

Palautus maksetaan ensi vuoden säännönmukaisen palautuksen aikataulussa syys-lokakuun vaihteessa.

Mahdollisuutta nopeuttaa palautusten maksamista selvitettiin, mutta valtiovarainministeriön mukaan se osoittautui teknisesti mahdottomaksi. Ministeriön mukaan maksatuksen nopeuttaminen voisi vaarantaa palautusten maksatukset kokonaan.

Verohallinnon valmisteverotusyksikön ylitarkastaja Antti Saastamoinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että aikaistuksen kaatumisen taustalla on niin Verohallinnosta kuin EU:n valtiontukisäännöksiä johtuvia syitä.

Saastamoisen mukaan valtiovarainministeriö neuvotteli samasta asiasta pari vuotta sitten. Tuolloin Euroopan komission kanta oli, että kertaluonteisen lisäpalautuksen myöntäminen on sinällään valtiontukisääntöjen mukainen, kunhan korotus maksetaan säännönmukaisen palautuksen yhteydessä.

"Jos siitä poiketaan vaikka niin, että se maksetaan aikaisemmin, on tällöin kyse kokonaan uudesta valtiontuesta. Se tietäisi kokonaan uusien valtiontukilupien hakemista", Saastamoinen sanoo.

Valtiontukisäännösten lisäksi osansa ongelmassa on myös Verohallinnolla. Mahdollisuuksia palautusten aikaistamiseen ei ole, koska Verohallinnossa on parhaillaan käynnissä suuria tietojärjestelmämuutoksia. Käytännössä kyse on siitä, että kaikki Verohallinnon tietojärjestelmät yhdistetään yhdeksi järjestelmäksi.

"Voimavarat ovat koko tämän loppuvuoden ja ensi vuoden alun keskitetty varmistamaan se, että henkilöverotuksen siirtyminen uuteen tietojärjestelmään sujuu hyvin ja tämän vuoden verotus voidaan toimittaa aikataulussa", ylitarkastaja kertoo.

Henkilöverotuksen uusi tietojärjestelmä otetaan nykyisen suunnitelman mukaan käyttöön ensi vuonna.

Kevyestä polttoöljystä maksettava korotettu palautus on suuruudeltaan 7,5 senttiä litralta.

