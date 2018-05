Metsä Groupin miljardi-investointi Kemiin kiinni puun riittävyydestä

Metsä Group aloittaa Kemin sellutehtaan uudistamista koskevan esiselvityksen. Vastausta haetaan etenkin siihen, riittäisikö pohjoisessa puuta uudelle Äänekosken biotuotetehtaan suuruusluokkaa olevalle investoinnille.

”Keskitimme resurssit Ääne­kosken biotuotetehtaan rakentamiseen. Nyt on tullut aika miettiä muita kohteita, joten käynnistämme selvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Se on käyttöiältään vanhin sellutehdas, vaikka sitäkin on matkan varrella uusittu moneen kertaan”, kertoi pää­johtaja Ilkka Hämälä Helsingissä torstaina.

Yksi vaihtoehto on korvata Kemin sellutehdas kokonaan uudella biotuotetehtaalla, Hämälä kertoo. Silloin kyseessä olisi Äänekosken kokoluokkaa oleva yli miljardin euron investointi. Biotuotetehdas tuottaisi noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua valmistuttuaan.

”Kun ottaa inflaation huomioon, tämä olisi jopa Äänekoskea suurempi hanke rahallisesti.”

Toinen vaihtoehto on pidentää nykyisen tehtaan elinkaarta ja uusia sitä osasto kerrallaan. Silloin tehtaan tuotantokapasiteetti pysyisi noin 0,7 miljoonassa sellutonnissa.

Hämälä odottaa selvityksen valmistuvan vuoden päästä keväällä. Mahdolliseen rakentamispäätökseen on siitä vielä vuosi aikaa. Se tehtäisiin tällä aikataululla keväällä vuonna 2020.

”Oleellinen tekijä tässä on puuraaka-aineen riittävyys. Minkään miljoonia kuutiota puuta käyttävän hankkeen puita ei kerätä pelkästään tehtaan piipun ympäriltä, joten nyt pitää selvittää, mitä lisäkäyttöä metsistä voidaan kestävästi hakata”, totesi Hämälä.

Puun riittävyyden lisäksi selvitys kattaa myös tehtaan tarvitseman infran. Siitä Hämälä nosti esiin raideliikenteen ja satamat.