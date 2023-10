Metsän hiilinielujen vertailu helpottuu: Luke päivitti laskentamenetelmiä

Hiilinielutavoitteen toteutumista seurataan vertaamalla vuotuisia hiilinieluja vertailutasoon. Jos nielu on vertailutasoa pienempi, tuloksena on laskennallista päästöä, jos suurempi, tuloksena on laskennallista nielua.