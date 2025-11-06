Sami Oksa valittu Metsäteollisuuden uudeksi metsäjohtajaksiSami Oksa tulee UPM:stä, jossa hänellä on kokemusta useista eri johtaja- ja päällikkötehtävistä.
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Sami Oksa on nimitetty Metsäteollisuus ry:n uudeksi metsäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Oksa aloittaa tehtävässä helmikuun alussa ensi vuonna.
Oksa seuraa Karoliina Niemeä, joka aloitti syksyllä Metsähallitus Metsätalous oy:n toimitusjohtajana.
Oksa siirtyy Metsäteollisuus ry:n palvelukseen UPM Fibres Suomi -operaatioiden sidosryhmäsuhdejohtajan paikalta. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa eri johtaja- ja päällikkötehtävissä UPM:ssä.
”Sami tuo mukanaan vankan metsäkysymysten ja metsäalan tuntemuksen, sekä kosolti kokemusta niin edunvalvonnasta, viestinnästä kuin esihenkilötyöstäkin”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki toteaa tiedotteessa.
”On erittäin innostavaa siirtyä tarkastelemaan metsäsektoria nyt hieman uudesta näkökulmasta ja käydä työhön koko laajan suomalaisen metsäsektorin hyväksi”, Sami Oksa toteaa Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
