Sami Oksa valittu Metsäteollisuuden uudeksi metsäjohtajaksi Sami Oksa tulee UPM:stä, jossa hänellä on kokemusta useista eri johtaja- ja päällikkötehtävistä.

Jaa Kuuntele

Sami Oksa aloittaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajana ensi vuoden helmikuussa. Kuva: Metsäteollisuus ry

Metsä | Metsäteollisuus Sami Suojanen

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Sami Oksa on nimitetty Metsäteollisuus ry:n uudeksi metsäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Oksa aloittaa tehtävässä helmikuun alussa ensi vuonna.

Oksa seuraa Karoliina Niemeä, joka aloitti syksyllä Metsähallitus Metsätalous oy:n toimitusjohtajana.

Oksa siirtyy Metsäteollisuus ry:n palvelukseen UPM Fibres Suomi -operaatioiden sidosryhmäsuhdejohtajan paikalta. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa eri johtaja- ja päällikkötehtävissä UPM:ssä.

”Sami tuo mukanaan vankan metsäkysymysten ja metsäalan tuntemuksen, sekä kosolti kokemusta niin edunvalvonnasta, viestinnästä kuin esihenkilötyöstäkin”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki toteaa tiedotteessa.

”On erittäin innostavaa siirtyä tarkastelemaan metsäsektoria nyt hieman uudesta näkökulmasta ja käydä työhön koko laajan suomalaisen metsäsektorin hyväksi”, Sami Oksa toteaa Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa.