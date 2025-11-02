Hollanninjalavatauti jyllää Gotlannissa – tartuntamäärä tuplaantui vuodessaJalavia tappava sienitauti on tartuttanut tänä vuonna Gotlannissa yli 19 000 jalavaa.
Gotlannin saarella Ruotsissa hollanninjalavatauti on levinnyt ennätyksellisen nopeasti.
Jalavia tappava sienitauti on tartuttanut tänä vuonna tartuttanut yli 19 000 jalavaa, mikä on suurin määrä sitten seurannan aloituksen vuonna 2005, kertoo Ruotsin metsähallitus Skogsstyrelsen tiedotteessa. Viime vuonna tartuntoja havaittiin alle 9 000.
Tautia on erityisen paljon Gotlannin länsi- ja keskiosissa. Sienen itiöt leviävät kuolleista jalavista hyönteisten avulla.
Ruotsin metsähallitus pitää tilannetta huolestuttavana. Sairastuneet puut täytyisi poistaa ja tuhota, jotta taudin leviäminen estetään. On tärkeää, että maanomistajat ja kansalaiset osallistuvat torjuntaan esimerkiksi vinkkaamalla sairastuneista puista.
Hollanninjalavatauti on merkittävin jalavien tuhoaja Euroopassa.
