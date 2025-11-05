UPM jatkaa sellutehtaiden rajoituksia ‒ Kaukaalle muutosneuvottelutYhtiön mukaan sen sellutehtaat käyvät tappiolla Suomessa.
Metsäyhtiö UPM aloittaa muutosneuvottelut Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa, kertoo paikallinen Etelä-Saimaa. UPM on rajoittanut sellutehtaittensa tuotantoa tänä vuonna muutenkin.
UPM kertoi osavuotiskatsauksen yhteydessä, että sen sellutehtaat Suomessa ovat tehneet tappiota. Siihen on syynä sekä sellun kysynnän ja hinnan lasku että puun korkea hinta.
Yhtiö kertoi aiemmin syksyllä jatkavansa Kaukaan sellutehtaan huoltoseisokkia. Samalla se ilmoitti pysäyttävänsä tässä kuussa Pietarsaaren sellutehtaan tuotannon noin kahdeksi viikoksi.
”Keskitymme varmistamaan liiketoimintamme kannattavuuden. Rajoittamalla tuotantoa sopeutamme toimintamme vastaamaan sellun markkinatilannetta ja puukustannustasoa”, tiedotti UPM Fibres Suomi -operaatioiden johtaja Petri Hakanen.
Myös Kaukaan integraatin johtaja Vesa Volmari perustelee nyt ilmoitettuja muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, sekä yleisellä markkinatilanteella sekä puun hinnalla.
Muutosneuvotteluissa kyse on sekä lomautuksista että työtehtävien vähentämisestä. Etelä-Saimaan mukaan vähennystarve on korkeintaan seitsemän tehtävää.
UPM Pulpilla on kolme sellutehdasta Suomessa ja kaksi sellutehdasta sekä puuviljelmiä Uruguayssa.
Yhtiön mukaan sen sellutehtaat takovat hyvää tulosta Etelä-Amerikassa. Syyskesällä ne tekivät 80 miljoonan euroa liikevoittoa. Vastaavasti Suomessa Fibres North teki 37 miljoonan euroa tappiota.
Siitä noin 30 miljoonaa euroa selittyi Kaukaan sellutehtaan pidennetyllä seisokilla ja kunnossapitokustannuksilla.
Lokakuussa UPM ilmoitti sulkevansa Kaukaan paperitehtaan vielä tämän vuoden aikana. Se vei työpaikan 220 ihmiseltä.Artikkelin aiheet
