Puun hinnat nousevat Ruotsissa – "Markkina on suotuisa sekä puutuotteille että sellulle"

Jaana Kankaanpää

Norra Skog nostaa voimakkaimmin kuusitukin hintaa. Osuuskunnan mukaan puutuotteiden kysyntä on vahvaa samalla, kun energiakulut nousevat.

Ruotsalainen metsänomistajien osuuskunta Norra Skog nostaa puun hintoja.

Mäntytukin hinta nousee 35–60 kruunua (3,40–5,80 euroa) kuutiolta ja kuusitukin 60–80 kruunua (5,80–7,70 euroa) kuutiometriä kohti hinta-alueesta riippuen.

Norra Skogin jäsenille myös kuitupuusta maksetaan lisähintaa 25 kruunua kuutio (2,40 euroa).

"Markkina on suotuisa sekä puutuotteille että sellulle. Samaan aikaan polttoaineiden hinnat nousevat, ja tämä koskee jäseniä, sekä omatoimisia että niitä jotka hankkivat urakoitsijan hakkuisiin", johtaja Patrik Jonsson sanoo Norra Skogin tiedotteessa.

Norra Skogin hallitus päätti helmikuun lopulla esittää vuosikokoukselle myös voitonjaon kasvattamista jäsenilleen.

"Voitonjaon näkökulmasta jäsenten ei pitäisi joutua arvailemaan minä vuonna puuta kannattaa myydä. 2021 oli odotettua parempi vuosi ja tulos historiallisen korkea, mutta viimeinen neljännes oli hyvin huolestuttava. Vuoden vaihteen jälkeen myynti ja toimitukset ovat kuitenkin parantuneet. Nyt kohonneet energian hinnat, korot ja sota Ukrainassa tuovat paljon epävarmuutta", Jonsson sanoo.

Norra Skog on noin 27 000 metsänomistajan osuuskunta, jolla on yhteensä hieman yli 2,1 miljoonaa hehtaaria metsää pohjoisessa Ruotsissa. Sillä on kolme sahaa, kolme jatkojalostuslaitosta sekä 30 prosentin omistusosuus Husum Pulp AB:n sellutehtaasta.

Viikko sitten puun hinnannostoista kertoi Södra. Södra nosti kaikkien pääpuutavaralajien hintaa 30 kruunulla kuutiolta (noin 2,90 euroa). Myös Södra on metsänomistajien omistama yritys.

Ruotsalainen metsäteollisuusyhtiö SCA puolestaan kertoi maanantaina nostavansa aaltopahvin pinnassa käytettävän kraftlainerin hintaa sadalla eurolla tonnilta.

