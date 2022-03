Ruotsalainen Södra nostaa puunhintaa tukeakseen metsänomistajia – korottaa myös takautuvasti korvauksia korjuuyrittäjille

"On välttämätöntä, että yrittäjät voivat jatkaa työtään metsissä. On kohtuullista, että väliaikaisesti jaamme kustannusten nousun siirtämättä sitä kuitenkaan jäsenillemme."

Jaana Kankaanpää

Polttoaineen hinnannousu osuu kovaa koneyrittäjiin. Ruotsalainen metsäteollisuusyhtiö näkee yrittäjien tukemisen tässä tilanteessa välttämättömäksi.

Ruotsalainen metsäteollisuusyhtiö Södra korottaa puun hintaa. Korotukset koskevat niin tukki-, kuitu- kuin polttopuuta. Samalla yhtiö nostaa korvauksia koneyrittäjille, jotka kärsivät kallistuneesta polttoaineesta.

"Etenkin polttoaineen nousevat kustannukset vaikuttavat kielteisesti perhemetsätalouteen ja vaikeuttavat puunkorjuuta. Södran 52 000 jäsenen tilanne muuttuu yhä hankalammaksi. Tilanteen helpottamiseksi korotamme tuntuvasti puunhintaa", Södra metsän liiketoimintajohtaja Olof Hansson sanoo ruotsalaisen Papper och massa -sivuston mukaan.

Södralla on ollut alkuvuonna lähes 200 korjuuyrittäjää, joihin polttoaineen hinnannousu on iskenyt. Södra korvaa viime kuukausien kustannusten nousun heille takautuvasti.

"Tilanne on poikkeuksellinen. On välttämätöntä, että yrittäjät voivat jatkaa työtään metsissä. On kohtuullista, että me Södrassa väliaikaisesti jaamme kustannusten nousun siirtämättä sitä kuitenkaan jäsenillemme."

"Toinen syy tähän on, että moni metsänomistaja joutuu lykkäämään hakkuitaan, koska me joudumme priorisoimaan myrskytuhojen korjaamista kirjanpainajatuhojen uhan takia", Hansson perustelee.

Puun kysyntä on jatkunut Södran mukaan edelleen kovana.

"Arvioimme puun kysynnän jatkuvan vahvana kevään ajan, mutta tilanne on toki Ukrainan sodan ja maailmanlaajuisen turbulenssin takia erittäin epävarma", Hansson toteaa.

Alkuperäiseen uutiseen pääset täältä.

