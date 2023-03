Klapit homeessa pressun alla? Kari Hirvonen kyllästyi peiteongelmiin ja kehitti täsmäratkaisun – katso video Polttopuiden kuivaus ja kuivana pysyminen ilman homehtumista ovat todellinen haaste.

Jaa artikkeli

Peitteessä on pvc:llä päällystetty polyesterimuovi päällysmateriaalina suojaamassa puupinon yläpintaa ja päätyjä. Peitteen sivuihin on kuumasaumattu verkkomainen lieve. Kuva: Lari Lievonen

MT Metsä | Metsäenergia 18:00 Sari Penttinen

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ryhdikkäät vihreät teltat nököttävät lumituiskussa lähellä tien laitaa Liperissä Ristin kylällä. Tosiasiassa kyse ei ole teltoista, vaan polttopuupinoista, jotka on suojattu liperiläisen Kari Hirvosen ideoimalla suojapeitteellä.

Hirvonen kertoo sen tavallisen tarinan puiden suojaamiseen ja säilyttämiseen liittyen. Ensin hän hankki polttopuille edullisen kevytpeitteen.

"Peite oli nimensä veroinen ja hyvin nopeasti tuulen riepotuksen jäljiltä riekaleina, ja puut märkinä", kuvailee Hirvonen.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

"Sitten hankin kalliimman umpipeiton. Kun avasin umpipeittopaketin, olivat puut alkaneet homehtua liian tiiviissä paketissa."

Näiden kokemusten innoittamana Hirvonen päätti ratkaista puiden säilyttämiseen liittyvän ongelman. "Oli kehitettävä sellainen ratkaisu, joka pitäisi puut kuivina ja mahdollistaisi niiden kuivumisen edelleen ulkovarastoinnin aikana."

Ensimmäisen tuotekehitysversion Hirvonen asetteli puupinon päälle kolme vuotta sitten. Nyt tuotteella on hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti ja kansainvälinen patentti haussa. Nimikin on valmiina, se on Ahawa.

Hirvonen on vakuuttunut tuotteestaan. "Tämä ratkaisee puiden säilyttämiseen liittyvän ongelman, eikä vastaavaa ole tarjolla millään markkinoilla."

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Millaisen peitteen Hirvonen sitten kehitti? Peitteessä on pvc:llä päällystetty polyesterimuovi päällysmateriaalina suojaamassa puupinon yläpintaa ja päätyjä. Peitteen sivuihin on kuumasaumattu verkkomainen lieve, joka on myös materiaaliltaan pvc:llä päällystettyä polyesterimuovia.

"Sivujen verkkomaisen rakenteen ansiosta ilma pääsee kiertämään ja kuivattamaan puita, eikä vesi- tai lumisade pääse verkon läpi."

Kooltaan peite on sellainen, että se soveltuu erityisesti pinoille, jotka ovat noin 2,4 metriä pitkiä, 1,6 metriä korkeita ja puut pituudeltaan noin 70 senttiä. Pohjapinta-ala sopii kahden kuormalavan kokoiselle pinolle.

Hirvosen mielestä polttopuiden pinoaminen eurolavojen päälle on suositeltava vaihtoehto. Lavojen päälle pinotut puut eivät ole kosketuksissa kosteaan maahan. Lavojen alle kannattaa laittaa kolme pidempää puuta, joihin peite on hyvä kiinnittää köysillä.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

"Köydet tulevat pakkauksen mukana. Niidenkin ominaisuuksia on testattu, jotta ne olisi helppo solmia ja solmut olisivat pitäviä mutta helposti avattavissa."

Peitteen väriksi valikoitui vihreä, vaikka muitakin värejä on ollut kokeilussa. Kuva: Lari Lievonen

Tuotekehitystyötä on tehty ahkerasti vuosien ajan. Hirvonen on tavannut muun muassa Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoita, joiden osaamisalaan polttopuut kuuluvat.

Puiden kuivaus ja kuivana pysyminen ilman homehtumista ovat todellinen haaste, tämä oli asiantuntijoiden viesti.

Sen lisäksi puita pitäisi pystyä säilyttämään niin, että pinoja olisi mukava myös katsella. Tämä tarve korostuu, mitä tiiviimmin asutussa ympäristössä ollaan, toteaa Hirvonen.

Peitteen väriksi valikoitui vihreä, vaikka muitakin värejä on ollut kokeilussa.

Alun perin Hirvonen kertoo suunnitelleensa Ahawa-peitteiden myyntiä vain verkkokaupan kautta. Ruokahalu kasvoi syödessä, ja nyt peite on saatu keskusliikkeiden valikoimiin. Ensimmäinen erä on tulossa myyntiin toukokuussa.

"Kuluttajille esittelin peitteen ensimmäisen kerran tammikuun lopussa Seinäjoella Sarka-messuilla. Vastaanotto oli innostunut."

Kari Hirvosen keksintö on saanut jo kaupallista tuulta siipien alle – se on hyväksytty keskusliikkeiden valikoimiin. Kuva: Lari Lievonen