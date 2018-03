HK Scanin ja Atrian jatkettava keskustelua

Elintarviketeollisuus on Suomessa murroksessa. Kiintoisin tilanne on HK Scanin ja Atrian välillä. Jättien yhteistyöstä ja jopa fuusiosta on puhuttu jo vuosia.

Ajatus elää edelleen. Osuuskuntien edustajat ovat taas keskustelleet ajankohtaisen tilanteen tiimoilta. Ainakaan toistaiseksi omistuksellinen yhteistyö tai edes toimintojen yhdistäminen ei tunnu etenevän.

Kiinnostuneempi lihatalojen omistuksellisesta yhteistyöstä on Atria. Se on muutenkin kahdesta jätistä tällä hetkellä tuloskunnoltaan vahvempi. Lisäksi Atrian vienti Kiinaan on edennyt HK Scanin omia vientihankkeita nopeammin.

Vaikka HK Scanin kannattavuus on edelleen heikko, kanveesissa toimitusjohtaja Jari Latvasen yhtiö ei ole. Sen taseessa on yhä varaa tehdä toimenpiteitä. Vaikka yhtiön Rauman broileritehtaan ongelmat ovat olleet valtakunnallinen uutisaihe, toimiessaan yksikkö on tehokas ja voi olla hyvinkin kannattava.

HK Scanin johto ja pääosa omistajaosuuskuntien väestä on sitoutunut taistelemaan oman yhtiönsä brändin puolesta. Latvanen kuitenkin tarvitsee nyt onnistumisia. Niiden saaminen tilanteessa, jossa suomalainen kauppa on poikkeuksellisen vahva, on kuitenkin vaikeaa.

Tässä on myös koko suomalaisen tuottajaomisteisen lihateollisuuden ydinongelma. Miksi kahden ison toimijan on taisteltava henkihieverissä toisiaan vastaan, jos pääosa kustannushyödystä menee S- ja K-ryhmille?

Olisiko yritysten ja tuottajienkin kannalta fiksumpaa yhdistää toimintoja ja liittoutua. Teurastuskapasiteettia Suomessa on yllin kyllin, myös Kiinan-viennin tarpeisiin. Silti teurastamojen lopettaminen kirpaisisi kovaa.

Satamäärin työpaikkoja olisi uhattuna. Myös kunnat, joissa lopetettavat yksiköt sijaitsevat, menettäisivät verotuloja ja elinvoimaa. On myös päivän selvää, että kilpailuviranomaiset katsoisivat lihatalojen yhteistyön tiivistymistä tarkasti.

On ilmeistä, että mahdollisen fuusion tapahtuessa, osa uuden yhtiön toiminnoista pitäisi myydä muualle. Myös muuta mahdollista yhteistyötä kilpailuviranomaiset seuraavat haukan katseella.

Elintarviketeollisuuden vuodesta saattaa muutenkin tulla tapahtumatäyteinen. Raision rehutehdas on myynnissä. Mahdollisia ostajaehdokkaita ovat muun muassa ruotsalainen Lantmännen ja Atrian A-rehu.

Mitä Raisio muutenkin paksulla rahapussillaan tekee, kiinnostaa elintarvikealalla kaikkia. Apetitin osto on yksi mahdollisuus.

Myös Altian osakeanti voisi kiinnostaa Raisiota. Mikäli Raision johto ei ostettavaa keksi, vaarana on, että omistajat ottavat yhtiöltä rahaa omaan käyttöönsä.

Samalla suomalainen omistus elintarvikealalla hiipuisi. Tämä olisi harmillista kaikkien kannalta. Jo tällä hetkellä pohjoismainen omistus on ruokaketjussa vahvaa. Lantmännenin lisäksi esimerkiksi tanskalainen Danish Crown saattaa kiinnostua suomalaisista ostokohteista joko täällä Suomessa, Virossa tai Ruotsissa.

Suomalaisella omistuksella on myös oma arvonsa, kun investointeja ja muita omistajan päätösvaltaan kuuluvia päätöksiä tehdään. Atrian ja HK Scanin on syytä jatkaa keskustelua omistuksellisesta yhteistyöstä. Sama pätee muihin kotimaisiin yhtiöihin.