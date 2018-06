Sote – tai sloganit – valmiiksi

Sote-uudistusta on tehty vuosia. Ihan jokainen eduskuntapuolue on osallistunut siihen. Edellisessä hallituksessa oli kuuden puolueen kirjo oikealta vasemmalle. Täysin parlamentaarisestikin on yritetty.

Tässä ollaan nyt. Tämä hallitus, joka on saanut lähes kaikki asettamansa tavoitteet täytettyä, toisin kuin edeltäjänsä, voi tehdä valmiiksi myös Soten.

Pääkaupunkiseutu piti taas itseään parempana kuin muu Suomi ja järjesti kunnanvaltuustojen "yhteiskokouksen". Sirkus, jollaista kuntalaki ei edes tunne.

Siellä iltauutisten mukaan yhteistuumin torpattiin sote. Kohtuutonta propagandaa.

Espoon lausuntoon siniset jättivät eriävän. Muihinkin. Me äänestämme valtuustossa samassa linjassa kuin eduskunnassa. Niin sen on mentävä, jos aikoo kahdella pallilla istua. Muuten ei saa koskaan mitään aikaan. Koko Suomen sotesta ei vain pääkaupunkiseudulla päätetä.

Kokoomus sen sijaan teki itsestään jälleen punavihreiden narrin. Pitäisi olla täysin selvää, että hallituspuolueissa ei äänestetä hallituksen yhdessä sopimia esityksiä vastaan. Jos äänestää punatulkkujen puolesta, kannattaa liittyä punatulkkuihin.

Tätä mallia on yhdessä tehty ja muokattu. Ei se ole täydellinen, mutta on se tarpeeksi hyvä. Nyt on pidettävä sovitusta kiinni.

Kuka hyötyy siitä, jos sote nyt kaatuu? Ei kukaan. Ei demokratia. Ei kansalainen. Ei Suomi. Terveydenhuolto ei toimi ilman uudistamista.

Jos sote kaatuu, potin korjaavat yksityiset terveysjättiläiset. Kunnat eivät enää odota siinä vaiheessa valtion kyvyttömäksi osoittautunutta päätöksentekoa. Ulkoistaminen alkaa välittömästi.

Sitten on Attendoa, Terveystaloa ja Pörriäistä joka kunnassa. Valitset kerran ja sitten se on valittu. Julkista puolta ei sen jälkeen enää kilpailukykyisenä löydy.

Demarit on tuntonsa voimissa. Mutta luottavat salaa järjestelmään. Suomessa on järjestetty ennenaikaiset eduskuntavaalit viimeksi 1975. Spekuloitu sillä on tälläkin kaudella jo useammin kuin tämän kerran.

Varmaan demareilla valmiutta vaaleihin olisi, mutta tosiasiassa SDP pelkää soten kaatumista kuin ruttoa. Vaalitaistelussa siitä tulisi ykkösteema, johon se joutuisi vastaamaan. Tarjoamaan oman vaihtoehdon. Ja sitä sillä ei ole.

Saisimme sote-vaalit. Kuukaudesta toiseen kilpailtaisiin sillä, kuka saa soten kuulostamaan parhaalta.

Sloganeita viriteltäisiin suuntaan ja toiseen. "Me haluamme tehdä tästä ihmiselle hyvän" tai "Korjataan vain se mikä on rikki".

Näihin on kaikkien varmasti helppo yhtyä, mutta kun ei olisi perustuslakivaliokunta arvioimassa, niin miten kansa voisi linjauksiin luottaa yhtään sen enempää kuin jo nyt tehtyihin? Miksi mikään muuttuisi! Päivä murmelina -vaalit olisivat Suomelle katastrofi. Eikä sote syntyisi siltikään.

Jos laittaa toivonsa demareihin, laittaa toivonsa puolueeseen, joka muun muassa vastusti raivokkaasti tämän vaalikauden alussa hallitusohjelmaan ajamaani autoveron alennusta. Ja kuinkas kävikään? Teimme tällä viikolla lisäbudjetin tilanteessa, jossa autoveron tuotot ovat lisääntyneet 65 miljoonaa euroa. Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Lyhytnäköisyydellä ei pitkälle pääse.

Minua ihmetyttää se kansanedustaja, jonka ura on nyt toimittajan taskussa. Keskeneräiset asiat ovat salaisia ja niiden vuotaminen rapauttaa koko eduskunnan työtä.

Valitettavasti perustuslakivaliokunnan lausunnon vuotaminen ei ole yksittäistapaus. Pienemmässä mittakaavassa vuotoja tapahtuu päivittäin, on niitä hallituksessakin tämän kauden aikana saanut suitsia.

Yhteisten asioiden hoitamiselle toivoisi joskus hieman enemmän kunnioitusta.