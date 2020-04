"RKP on käytännössä ainoa väylä kuntapolitiikkaan Vöyrillä" – Elina Ihamäki-Närkki on suomenkielisen kylän valtuutettu vahvasti ruotsinkielisessä kunnassa

Johannes Tervo

Elina Ihamäki-Närkki on puutarhayrittäjä, hän vastaa Vöyrin Petterinmäellä toimivan Ihamäen puutarhan toiminnasta. ”Vanhempani perustivat kukkapuutarhan vuonna 1985 lypsykarjatilan rinnalle." Meneillään oli kukkapistokkaiden istutus, kun tämä kuva maaliskuussa otettiin.

Muut puolueet eivät saa täyttä, koko pitäjän kattavaa ehdokaslistaa kuntavaaleihin Vöyrillä. Tämä näkyy vaalituloksessa: 27-jäsenisessä valtuustossa RKP:llä on 26 paikkaa. Sosiaalidemokraateilla on yksi valtuutettu.

”Ruotsalainen kansanpuolue on käytännössä ainoa väylä, jos haluaa toimia kuntapolitiikassa Vöyrillä”, puutarhayrittäjä ja maanviljelijä Elina Ihamäki-Närkki sanoo.

RKP on myös hänen valintansa. Siitäkin huolimatta, että hänen äidinkielensä on suomi.

Vöyrin asukkaista yli 82 prosenttia on ruotsinkielisiä, suomenkielisten osuus on runsaat 12 prosenttia, ja muita kieliä puhuvien osuus on vajaat viisi prosenttia.

Petterinmäki on Vöyrin kylä, joka on lähes täysin suomenkielinen. Petterinmäki rajautuu nykyiseen Kauhavaan, jonka puolelle Elina Ihamäki-Närkin koulumatkat aikoinaan suuntautuivat.

”Olen käynyt suomenkielisen peruskoulun ja lukion. Ruotsia aloin opiskella vasta peruskoulun seitsemännellä luokalla.”

Varsinainen kielikylpy oli ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. ”Suoritin hortonomin tutkinnon Espoossa Överbyssä. Siellä opin ruotsin kielen.”

Opintojensa jälkeen Elina Ihamäki-Närkki palasi kotikyläänsä. Hän on yrittäjä vanhempiensa perustamassa kukkapuutarhassa, ja hän on myös viljatilallinen.

Johannes Tervo

Kunnallisissa tehtävissä menee pari iltaa viikossa, Elina Ihamäki-Närkki kertoo.

Alkutuotannon osaajia ja vähintäänkin ymmärtäjiä löytyy RKP:n ehdokasjoukosta kunta- ja eduskuntavaaleissa – siitä puolue pitää ehdokasasettelussaan huolen ainakin Vaasan vaalipiirissä.

”Aina löytyy listalta ihmisiä, joita maa- ja metsätaloudessa toimivien on helppo äänestää”, Ihamäki-Närkki sanoo.

Vaalipiirin nykyisistä kansanedustajista närpiöläinen Anders Norrback on maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä maatalousyrittäjä.

Johannes Tervo

Puutarhan valikoimassa on useita kymmeniä yksivuotisia kesäkukkia. Lajikkeiden määrä nousee satoihin, kun mukaan lasketaan kaikki värivaihtoehdot.

Ihamäki-Närkki on kolmatta kauttaan Vöyrin kunnanvaltuustossa ja toista kauttaan kunnanhallituksessa.

Hänen kuntapäättäjän taipaleensa on jo neljän kauden mittainen: kunnalliseen päätöksentekoon perehtyminen alkoi lautakuntapestillä.

”Aloittaessani en tiennyt kunnallispolitiikasta oikeastaan yhtään mitään. Olin silloin parikymppinen.”

Kuntapoliitikon alkutaipaleellaan hän ei ollut myöskään RKP:n jäsen. Nyt hän kuuluu puolueeseen. ”Puolueen toimintaan en juurikaan osallistu.”

Kunnallisissa toimissa Ihamäki-Närkki on kuitenkin niin tiiviisti mukana, että kokouksissa vierähtää keskimäärin kaksi iltaa viikossa. Valtuuston ja hallituksen kokousten lisäksi kalenteria täyttävät lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien istunnot.

Johannes Tervo

”Kuntapolitiikka ottaa, mutta myös antaa”, Elina Ihamäki-Närkki sanoo yhteisten asioiden hoidosta.

Mitä toivot RKP:ltä ja nykyiseltä hallitukselta? Minkä asian haluaisit saada kuntoon?

”Työllisyyspolitiikkaan pitää saada joku tolkku. Lähtökohta pitää olla, että työnteko on aina kannattavampi vaihtoehto kuin kotiin jääminen.”

Elina Ihamäki-Närkki on yrittäjä alalla, jossa tarvitaan työntekijöitä ruuhkahuippuihin.

”Olen huomannut, kuinka vaikea on saada puutarhalle työntekijöitä lyhtyaikaisempiin työsuhteisiin. Suomessa on ajauduttu tilanteeseen, että ihmisten ei kannata lähteä työhön.”

Lue myös: Ruotsalaisen kansanpuolueen tavoitteista yksi menee ylitse muiden: "Hallituspaikka on RKP:lle välttämätön"

Jukka Pasonen