Elinkeinoministeri Mika Lintilä syyttää ympäristöministeri Krista Mikkosta sooloilusta elvytysryhmän perustamisessa — "Oltaisiin mielellään tuotu omaa osaamistamme mukaan työhön"

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät elvytystoimet kuuluvat TEM:n hallinnonalalle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvostelee ympäristöministeri Krista Mikkosta (vihr.) sooloilusta talouden elvytystyöryhmän perustamisessa.

Lintilän mukaan asiasta ei ole päätetty hallituksessa, eikä ryhmään ole pyydetty mukaan edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä tai maa- ja metsätalousministeriöstä.

"Kyllä meillä vähän pitkää katsottiin, että tulee tällainen. Tämä on Mikkosen ja ympäristöministeriön oma projekti. Oltaisiin mielellään tuotu omaa osaamistamme mukaan työhön", Lintilä sanoo.

Elinkeinoministeri muistuttaa, että energia-asiat, kuten teollisuuden vähähiilisyystiekartat ovat TEM:n vastuulla.

"On täysin selvää, että TEM:lle kuuluvat asiat rajautuvat tästä ulos. Ei ole mahdollista, että sitoutuisimme näihin ympäristöministeriön työryhmän esityksiin."

Mikkonen asetti keskiviikkona ryhmän laatimaan ehdotuksia koronakriisin jälkeisistä elvytystoimista, jotka vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen. Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotuksia valtioneuvoston strategisen tason suunnitelmaan sisällytettäviksi toimenpiteiksi sekä lisätalousarviota varten kohdennetuiksi, nopeiksi ja määräaikaisiksi elvytystoimiksi. Lisäksi ryhmä kartoittaa pitemmän aikavälin toimia hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi.

Työryhmässä ei ole lainkaan biotalouden edustajia esimerkiksi MTK:sta tai metsäteollisuudesta. Muun muassa ympäristöjärjestöt, energia- ja teknologiateollisuus ja kunnat ovat mukana.

Lintilän mukaan ryhmän kokoonpano on ympäristöministeriön oma valinta. "He ovat päätyneet tähän kokoonpanoon. Tällä kokonaisuudella saa parhaan kokonaisuuden YM:n hallinnonalalta, mutta työkalupakki on aika rajallinen."

TEM on perustanut oman elinkeino- ja teollisuustyöryhmänsä, joka pohtii muun muassa teollisuuden ja matkailun selviämistä kriisistä.

"Haluan saada parhaan mahdollisen tuloksen kaikesta siitä, mikä on ministeriön hallinnonallla. Minua kiinnostaa esimerkiksi minkälainen rooli Finnveralla ja Tesillä on kriisistä ulostulossa", Lintilä kertoo.

Ministeriöiden alaisten työryhmien on määrä toimittaa ehdotuksia valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtamalle työryhmälle, joka valmistelee koko hallituksen toimenpiteitä kriisistä ulos pääsemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) taas ilmoitti perjantaina kutsuvansa huhtikuun lopulla koolle kansallisen metsäneuvoston kokouksen. Aiheena on metsäalan rooli talouden jälleenrakennuksessa ja elvytyksessä koronakriisin jälkeen.

