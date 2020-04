Capin siirtymäkauden asetus hyväksyttiin maatalousvaliokunnassa — Elsi Katainen edustaa parlamenttia jatkoneuvotteluissa

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Europarlamentaarikko Elsi Katainen neuvottelee EU:n maatalouspolitiikan siirtymäkauden asetuksesta.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti keskustameppi Elsi Kataisen neuvotteleman kannan yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden asetukseen.

Maatalousvaliokunta esittää EU:n maatalouspolitiikan jatkumista edelleen nykysäännöin vuosina 2021-2022, tyrmää kaikki maatalouden rahoitusleikkaukset ja esittää jatkoa Etelä-Suomen kansalliselle tuelle (141-tuki), jonka EU:n komissio jätti pois asetusehdotuksestaan.

"On elintärkeää, että meillä on käytössä kaikki kansalliset tukitoimet myös siirtymäkaudella erityisesti nyt, kun koronakriisissä huoltovarmuus ja ruokaturva ovat kotimaisen tuotannon varassa", Katainen sanoo. Hän uskoo, että kansallisten tukitoimien jatko saadaan jatkokäsittelyssä sisälle yhteisen maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden asetuksiin

Äänestys toteutettiin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimivan Kataisen ehdotuksesta etä-äänestyksellä ensimmäistä kertaa valiokunnan historiassa.

"Maatalousyrittäjät tarvitsevat nyt selkeän tulevaisuuden kuvan. On tärkeää, että näin tärkeissä kokonaisuuksissa EU-koneisto pystyy päätöksentekoon ja etenemään suunnitellussa aikataulussa myös poikkeusoloissa."

Siirtymäkausi on välttämätön, koska unionin maatalouspolitiikan uudistaminen on lykkääntymässä vähintään vuodella. Kataisen mukaan on tärkeää, että siirtymäkaudella jäsenmaille ja viljelijöille annetaan riittävästi aikaa ja resursseja valmistautua vuonna 2023 alkavan uuden ohjelmakauden muutoksiin.

"Ehdotamme joustoja maaseudun kehittämisohjelmien jatkamiselle sekä mahdollisuuksia pidemmille ympäristö, eläinten hyvinvointi- ja luomusitoumuksille, jotta ohjelmakausien vaihdos taittuisi maatiloilla mahdollisimman sujuvasti."

EU-parlamentti käsittelee siirtymäkauden asetuksen täysistunnossaan 13-14. toukokuuta. Tämän jälkeen alkavat kolmikantaneuvottelut jäsenmaiden neuvoston sekä EU-komission kanssa. Katainen edustaa neuvotteluissa Euroopan parlamenttia.

