Koulukyytejä turvataan hyvällä hygienialla – taksikuljetuksissa henkilöautolla suositeltavin oppilaan sijoituspaikka on takapenkin oikeassa reunassa

Sami Karppinen

Koulukyydeissä kuljettajan ohitse kulkeminen ei THL:n mukaan aiheuta merkittävää altistumista.

Peruskoulujen lähiopetuksen alkaessa kunnilla on vastuu oppilaiden turvallisista kuljetuksista.

Linja-autoliitto ja Taksiliitto pitävät myönteisenä peruskoulujen lähiopetuksen alkamista 14.5. alkaen, mutta ovat kuitenkin huolissaan siitä, miten koulukuljetukset järjestetään turvallisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan hyvällä käsihygienialla ja pitämällä etäisyyttä henkilöiden välillä voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä.

”Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat muun muassa auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen”, THL linjaa tiedotteessaan.

Oppilaan kulkeminen kuljettajan ohitse ei THL:n mukaan sinänsä aiheuta merkittävää altistumistilannetta kuten eivät myöskään lyhyet kontaktit ulkotilassa esimerkiksi matkatavaroiden käsittelemisen yhteydessä.

Taksikuljetuksissa henkilöautolla suositeltavin oppilaan sijoituspaikka on takapenkin oikeassa reunassa. Suositeltavaa on myös, että takapenkillä on korkeintaan kaksi oppilasta eli keskimmäinen penkki pyritään pitämään tyhjänä.

Epidemiatilanne on vaikuttanut laaja-alaisesti ja merkittävästi joukkoliikenne- ja taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan. Koulukuljetukset ovat olennainen osa tätä palvelukokonaisuutta.

”Kuntien sivistystoimen vastuulla on varmistaa koulukuljetusten järjestäminen ja myös se, miten epidemiatilanne otetaan kuljetusten järjestelyissä huomioon”, toteaa toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitosta.