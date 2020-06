Haaviston viesti al-Holin tilanteesta tavoitti koko hallituksen vasta sunnuntaina – Keskustan Pylväs ja perussuomalaisten Halla-aho arvioivat, että Isis-naiset voivat muodostua turvallisuusuhkaksi

Sanne Katainen

Petteri Orpo vaatii, että Suomen terrorismilainsäädäntö on kiristettävä nopeasti ajan tasalle.

Maaseudun Tulevaisuuden saaman tiedon mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) viesti al-Holin tapahtumista tavoitti Suomen hallituksen kokonaisuudessaan vasta sunnuntaina, vaikka Haavisto itse sai tietää tilanteesta perjantai-iltana.

Kolme al-Holin leirillä Syyriassa ollutta perhettä palasi sunnuntaina Suomeen. Ulkoministeriön mukaan palanneista kolme oli äitejä ja yhdeksän heidän alle 10-vuotiaita lapsiaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo odottaa hallitukselta täydellistä raporttia siitä, miten kaikki on tapahtunut. Sen jälkeen on johtopäätösten aika.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä Petteri Orpo sai lauantaina salaiseksi luokitellut sähköpostin, jossa kerrottiin lyhyesti al-Holin suomalaisten paluusta. Hän huomasi viestin vasta sunnuntaina asian tultua ajankohtaiseksi.

"Minulle tulee valtavat määrät sähköpostia", Orpo sanoo MT:lle.

Nykyisen perustuslain oloissa Suomi ei voi estää omien kansalaisten palaamista maahan. Orpo vaatii, että terrorismilainsäädäntö on kiristettävä nopeasti ajan tasalle.

Hän huomauttaa, että suurin osa EU-maista on kriminalisoinut terroristien hallussa olevalle alueelle matkustamisen.

"Suomen terrorismilainsäädäntö ei ole edelleenkään kunnossa. Se erottaa meidät lähes kaikista muista EU-maista ja Pohjoismaista. Tämän asian kanssa ei voi viivytellä enää yhtään", Orpo sanoo.

Suojelupoliisi arvioi joulukuussa al-Holin leirillä olevien suomalaisten muodostavan palatessaan selkeän turvallisuusriskin.

"Ne naiset ovat olleet terroristijärjestön alueella pitkään. Kuinka syvällä aate heissä on ja mihin he ovat mahdollisesti syyllistyneet? Nämä ovat hyvin vakavia kysymyksiä. Hallituksen pitää taata suomalaisten turvallisuus, Orpo sanoo.

Ulkoministeriön mukaan al-Holin leirillä on edelleen suomalaisia sekä aikuisia että lapsia. Petteri Orpon mukaan on selvää, että pieniä lapsia on autettava.

"Suomen ei pidä millään tavalla aktiivisesti auttaa näitä aikuisia palaamasta Syyriasta. Vanhempien lasten kohdalla kysymys on todella vaikea. Jo täysi-ikäisyyttä lähestyvät lapset saattavat olla vaaraksi", Orpo sanoo.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä aikuisia ei pitäisi missään oloissa hakea al-Holin leiriltä takaisin Suomeen.

"Suomi ei tietenkään nykyisen lainsäädännön oloissa voi estää omien kansalaisten palaamista, mutta sitä ei pidä mitenkään edistää, koska heidän palaamisensa ei ole toivottavaa", Halla-aho toteaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja pitää viime viikonloppuna Suomeen tulleita Isis-äitejä osoituksena hallituksen linjanmuutoksesta.

"Viime syksynähän hallituksesta todettiin, ettei aikuisia auteta palaamaan. Uskon, että tämä on koepallo ulkoministeriön suunnalta. Päästetään kerralla palaamaan pieni määrä aikuisia leiriltä ja katsotaan, millaisen reaktion se aiheuttaa", Halla-aho sanoo.

Jussi Halla-aho arvioi, että leiriltä palanneet radikalisoituneet ihmiset voivat muodostaa yhteiskunnallisen turvallisuusuhkan pitkällä aikavälillä.

"En usko, että he mitään akuuttia terrorismiuhkaa muodostavat. Mutta nämä naiset ovat fanaatikkoja, jotka kannattavat hyvin veristä, primitiivistä ja totalitaarista ideologiaa. On hyvin mahdollista, että he pyrkivät radikalisoimaan maahanmuuttajaväestöä Suomessa."

Maahan nyt palanneilta naisilta Halla-aho vaatii lasten huostaanottoa. Lisäksi terrorismilainsäädäntöä olisi Suomessa hänen mielestään uudistettava.

"Meillä ei ole yhtäkään vierastaistelijaa tuomittu, vaikka heitä on palannut Suomeen ja he ovat viranomaisten seurannassa."

Keskustan kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Juha Pylväs huomauttaa, että palautukset al-Holin leiriltä ovat käytännössä tällä hetkellä jäissä koronaviruspandemian takia.

"Pandemia on päällä ja leiri on kiinni. Leiriä hallinnoivat kurdit ovat todenneet, että palautuksista voidaan neuvotella vasta, kun pandemia on ohi", Pylväs tähdentää.

Pylvään mukaan leiriltä Suomeen palaavat voivat muodostaa turvallisuusriskin.

"Suojelupoliisi ainakin on pitänyt riskiä merkittävänä. Palaajat ovat todennäköisesti radikalisoituneita."

Keskustan kansanedustaja Pylväs pitää tärkeänä, että Suomeen viime viikolla palanneita Isis-naisia valvotaan tarkasti viranomaisten toimesta.

"Uskon kyllä, että meidän viranomaiset ottavat tarvittaessa voimakkaasti kiinni asiaan."

Pylväs myöntää, että hallitusrintaman rivit al-Hol -asiassa eivät ole yhtenäiset.

"Meillä keskustassa on huomattavasti kriittisempi linja kuin esimerkiksi vihreillä."

MT ei tavoittanut vihreitä kommentoimaan asiaa maanantaina yrityksistä huolimatta.

Maija Partanen

Suomeen nyt palanneilta al-Holin naisilta Jussi Halla-aho vaatii lasten huostaanottoa. Lisäksi terrorismilainsäädäntöä olisi Suomessa hänen mielestään uudistettava.