Ohisalo Ylellä: Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille kaavaillut jalkapannat eivät toteudu

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille kaavaillut jalkapannat eivät toteudu. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo Ylellä, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille kaavaillut jalkapannat eivät toteudu. Ohisalon mukaan asiasta tehty selvitys on päätynyt siihen tulokseen, että se ei ole kustannustehokasta.

Ylen aamussa tiistaina vieraillut Ohisalo sanoi, että oikeudellisen selvityksen ja viranomaisarvioiden jälkeen on tultu loppupäätelmään, että jalkapannat eivät palvelisi asiasta tehtyä hallitusohjelmakirjausta.

Jalkapantavalvonnasta on ollut hallituksen sisällä ristiriitaa. Asia on ollut vihreille vaikea, kun taas keskusta on kannattanut nilkkapantavalvontaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että "Käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta."