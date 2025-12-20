Yle: Kyläyhdistys haluaa ostaa lakkautettavan terveysaseman ja vuokrata sen lääkärillePelkona on, että terveysaseman lakkauttaminen ajaisi pois lapsiperheitä ja työpaikkoja.
Uudenmaan maakunnan länsiosassa Karjalohjalla haetaan luovia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspuolen lähipalveluiden säilyttämiseksi, uutisoi Yle.
Taustalla vaikuttaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätös lopettaa kylän terveysaseman toiminta ensi maaliskuun lopussa.
Kyläyhdistys haluaa ostaa tilat Lohjan kaupungilta ja vuokrata ne lääkärille.
”Ei tässä oikeastaan ole vaihtoehtoja”, summaa Karjalohja ry:n puheenjohtaja Jussi Leppänen.
Leppänen ja aluetoimikunnan puheenjohtaja Mikael Lehtonen ovat huolissaan Karjalohjan elinvoimasta, jos terveyspalvelut karkaavat nykyistä kauemmas.
Pelkona on, että terveysaseman lakkauttaminen ajaisi pois lapsiperheitä ja työpaikkoja. Karjalohja kuihtuisi.
Kyläläisissä heräsi Lehtosen sanoin huolta ja paniikkia, kun lakkauttamisuutinen tuli viime vuonna. Aluetoimikunta kokosi aktiivisen joukon yhteen.
”Selkeästi nousi esiin yhteinen tekemisen tahto ja halu säilyttää terveyskeskus alueella. Se koetaan erittäin tärkeäksi alueen elinvoiman kannalta”, Lehtonen sanoo.
Kyläläiset ovat perustaneet kyläyhdistyksen, jotta se voisi lunastaa terveyskeskuksen kiinteistön Lohjan kaupungilta. Kyläyhdistys selvittää parhaillaan mahdollisuutta vuokrata tilat yrittäjälääkärille. Kiinteistön ylläpitokustannukset olisi tarkoitus kattaa pääosin vuokratuloilla.
Lääkäri olisi ammatinharjoittaja, jolle hyvinvointialue maksaisi palkkaa muun muassa hoidettavien määrän perusteella. Lisäksi tarvitaan muita terveydenhuollon ammattilaisia, kuten fysioterapeutteja ja hammaslääkäri.
Lohjan kaupungin ja karjalohjalaisten pitää myös muun muassa sopia, miten kiinteistö siirtyisi kyläläisten haltuun.
Yle: Karjalohjalaiset aikovat perustaa oman terveysaseman, koska hyvinvointialue lakkauttaa palvelut: "Ei ole vaihtoehtoja"
