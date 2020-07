Matkustus ilman rajoituksia sallitaan 17 uuteen maahan – thaimaalaisten marjanpoimijoiden maahanpääsy riippuu nyt lähtömaasta

Kari Salonen

"Uskon, että työnantajilla on hyvin suuri intressi suojata omaa työvoimaansa", Haavisto totesi thaimaalaisten marjanpoimijoiden terveyden tarkkailusta.

Suomen matkustusrajoitukset höllenevät suunnitelmien mukaan 13. heinäkuuta niiden maiden osalta, joiden tautitilanne on yhtä hyvällä, tai lähes yhtä hyvällä tasolla kuin Suomessa. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) painotti Suomen noudattavan edelleen korostuneen varovaista linjaa.

Kriteerinä vapautetuille kohteille on käytetty ensisijaisesti jo kesäkuun lopussa esitettyä kahdeksan uuden tautitapauksen rajapyykkiä sataatuhatta asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana. Toissijaisesti matkustuksen sallimista voidaan harkita myös maihin, joissa sama luku on korkeintaan 10.

Schengen-alueen valtioista kriteerit täyttävät Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Matkustus näihin valtioihin on vapaata maanantaista alkaen. Lisäksi Schengen-alueen ulkopuolisista valtioista matkustus sallitaan Kyprokselle, Irlantiin, Andorraan, San Marinoon ja Vatikaanivaltioon.

Niin sanotuista vihreän listan maista, eli kolmansista valtioista joiden matkustuksen avaamista Euroopan Neuvosto on suosittanut, työmatkaliikenne ja muu välttämätön matkustus sallitaan niihin, joissa tautitapauksia on korkeintaan 8 per 100 000 asukasta kahden viikon aikana.

Nämä kriteerit täyttäviä valtioita ovat Algeria, Australia, Georgia, Japani, Uusi Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina.

Tähän mennessä jo sallittu vapaa matkustus Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan pysyy myös voimassa.

Valtioneuvosto seuraa matkustustilannetta tästä lähtien kahden viikon välein.

Seuraavien muutosten matkustusrajoituksiin on tarkoitus tulla 27. heinäkuuta. Silloin sallittaisiin vapaa matkustus niihin EU-maihin, jotka täyttävät nyt määritetyt kriteerit. Myös vapaa matkustus vihreän listan maista, joissa uusia tapauksia on alle nyt määritetyn rajan, sallittaisiin tällöin.

Ohisalo toisti kuitenkin jo säätytalolla esittämänsä henkilökohtaisen suosituksen siitä, että Suomalaiset matkustaisivat ennen kaikkea kotimaassa.

Hän muistutti myös, että toimenpiteitä taudin torjumiseksi on noudatettava edelleen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) oli toiveikas siitä, että 27. päivä voimaan tulevat uudet rajoitukset voisivat sallia myös turismin esimerkiksi Kiinasta ja Japanista. Tämä olisi positiivinen uutinen paitsi Suomen matkailuyrittäjille, myös kansalliselle lentoyhtiölle Finnairille.

Haavisto kertoi, että hallitus neuvotteli myös ulkomaisten luonnonmarjapoimijoiden tilanteesta. Poimijat, jotka suomalainen työnantajayritys on kutsunut, voivat hänen mukaansa nyt tulla maahan. Työvoimaliikenne esimerkiksi Thaimaasta on myös sallittu 13. heinäkuuta alkaen.

"Pallo on tämän jälkeen nyt sitten tietysti Thaimaalla itsellään. Heillä on ollut rajoituksia ja vaatimuksia siitä, millä ehdoilla työntekijöitä voi sieltä Suomeen tulla."

Haaviston mukaan vaatimukset ovat koskettaneet esimerkiksi marjanpoimijoiden majoitusolosuhteita ja terveydenhuoltopalveluita, sekä karanteeniratkaisuihin kotimaahan palatessa.

Työntekijöiden terveydenhuollosta ja terveydentilan tarkastamisesta vastuu on lähtökohtaisesti työnantajalla.

Haaviston mukaan maa- ja metsätalousministeriö on ministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla seurannut esimerkiksi kausityövoiman majoitusoloja. Haaviston mukaan työnantajien ja Suomen yhteiskunnan intressi ehkäistä tartuntoja on yhteinen.

"Uskon, että työnantajilla on hyvin suuri intressi suojata omaa työvoimaansa, koska kun ottaa osaa paitsi palkkakuluihin niin mahdollisesti henkilöiden matkustuskuluihin Suomeen, niin ei varmastikaan halua sitten tilannetta jossa omat työntekijät sairastuu", Haavisto sanoi.