Demareiden ryhmäpuheenjohtaja ymmärtää opposition koronatuskaa: "Viikkotolkulla kansalaisten kodeissa nähtiin ruuduilta kuvaa viidestä ministeristä"

Rami Marjamäki

Antti Lindtman uskoo Suomen löytävän tasapainon metsien käytön ja hiilinielujen kasvattamisen välillä.

Kun demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman luki ensimmäiset uutiset Kiinassa liikkeelle lähteneestä koronaviruksesta, hän otti asian heti vakavasti.

Globaalin pandemian mahdollisuutta on pohdittu pitkään. Nyt se oli käsillä.

"Nopeasti kävi selväksi, että tauti tulee leviämään. Kun uutiset Italian tilanteen vakavuudesta alkoivat tulla, tiedonnälkä oli kova. Helmikuun lopussa oli selvää, että kaikki tulee muuttumaan."

Lindman muistelee alkuvuoden tilanteita ja kertoo, kuinka pandemian eteneminen vaikutti työhön eduskunnassa. Kun hallitus antoi pääministerin ilmoituksen ja puolueet kutsuttiin koolle kuulemaan THL:n arvioita tilanteesta, eduskunnassa kaikki ymmärsivät tilanteen vakavuuden.

"Ensimmäinen neuvottelu puolueiden kesken oli 27.2. eduskunnassa. Sitten jatkettiin Säätytalolla. Tämä oli niin iso juttu, että keskusteluun piti ottaa myös oppositio mukaan."

"Kutsuin eduskuntaryhmät koolle ja sovittiin käytännöistä eduskunnassa. Yksi tärkeä asia oli sen sopiminen, ettei oppositio käytä satunnaisia enemmistöjä hyväkseen, jos eduskunnassa tulee esimerkiksi sairastumisia."

Jälkikäteen näyttää siltä, että järjestelyissä on eduskunnassa onnistuttu hyvin. Kukaan kansanedustajista ei ole tiettävästi sairastunut koronaan.

"Eduskunta on pystynyt toimimaan häiriöttömästi. Asioita on viety todella kiireellä eteenpäin koko kriisin ajan. Eduskunnan voi sanoa selvinneen keväästä kunnialla."

Koronakriisin hoito on tiivistänyt kansanedustajien rivejä yli puoluerajojen.

"Tämä on nähty koko yhteiskunnan ponnistuksena. Kunnioitan suuresti opposition mukanaoloa."

"Se, että viikkotolkulla kansalaisten kodeissa nähtiin ruuduilta kuvaa viidestä ministeristä seisomassa ja puhumassa, ei antanut oppositiolle näkyvyyttä. Mutta se oli tarpeen yhteiskunnalle. Että voimme pistää kiistelyn siksi aikaa syrjään, kun takaamme vakauden ja turvaamme yhteiskunnan toiminnan."

Ryhmäpuheenjohtaja ihailee suomalaisten kykyä sopeutua tilanteeseen. Lindtmanin mielestä suomalaisten vahvuutta on sitkeys ja sisu, jolla on menty ennenkin kansakuntana kriiseistä läpi.

"Tietyllä tavalla on jopa uljasta nähdä, miten kodeissa, työpaikoilla ja ihmisten arjessa suomalaiset ovat ottaneet ohjeet vastaan ja niitä noudattaneet. Etenkin ne perheet, joissa on yhdistetty lastenhoito kotona ja etätyö, ansaitsevat kunnioituksen."

Tilanteen tasaantumisen myötä myös oppositio on päässyt hoitaman sille kuuluvaa tehtävää. Oppositio ansaitsee Lindtmanin mielestä kiitokset.

"Kriisi näytti, että vähäisemmät erimielisyydet osataan laittaa syrjään tarpeen tullen. Yhteinen tahtotila oli, että asiat hoidetaan rinta rinnan."

"Kesän myötä debatti on jälleen saatu käyntiin ja se on tärkeää, kun nyt budjettiasioitakin viedään eteenpäin. Opposition tehtävä on tuoda parlamentaarinen ääni politiikkaan. Neljä vuotta opposition ryhmyrinä olleena muistutan, että oppositiolla on aina mahdollisuus tuoda oma vaihtoehtonsa esille."

Taloudellisesti koronakriisin hoito tulee näkymään pitkään. Lindtmanin mielestä Suomella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet selvitä muuta maailmaa paremmin.

"Meillä esimerkiksi työtuntien menetykset ovat olleet pienimmästä päästä koko Euroopassa. Siihen syynä on suomalaisten upeasti toteutunut siirtymä etätyöhön."

Suomen osaaminen ja infra madollistavat etätyön paremman hyödyntämisen myös tulevaisuudessa.

"Kriisin pysyvä vaikutus voi olla etätyön yleistyminen, mikä mahdollistaa aitoa kaksipaikkaisuutta. Työtä voidaan tehdä jatkossa osa viikosta jossain muualla kuin fyysisesti työpaikalla. Nyt tiedetään, että se toimii."

"Kaikki ne työt, joita voidaan tehdä monipaikkaisesti, kannattaa jatkossakin tehdä niin. Alueellisesti tämä antaa huikeita mahdollisuuksia."

Etätyön läpimurron rinnalla toinen koronakriisin esiin nostama asia on huoltovarmuus.

"Investorit joutuvat uudella tavalla miettimään huoltovarmuutta ja häiriöherkkyyttä, kun mietitään esimerkiksi tuotantolaitosten sijoittamista maailmalle. Korona on näyttänyt, että suomalainen yhteiskunta toimii."

Suomen kannalta olisi nyt Antti Lindtmanin mielestä erityisen tärkeää, että koronakriisin jälkeinen taloudellinen jälleenrakennus tehtäisiin hallitusohjelman suuntaviivojen mukaisesti.

"Tässä on paljon viitteitä siihen, että koronan jälkeisessä maailmassa Suomella on isoja mahdollisuuksia. Tarve elvyttää on suuri sekä Suomessa että maailmalla."

"Tilanne pitää käyttää hyväksi niin, että samaan aikaan hankkeilla rakennetaan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja rakennetaan entistä parempaa yhteiskuntaa. Yhtä aikaa hiilivapaata, mutta alueellista oikeudenmukaisuutta unohtamatta."

Kemin biotuotetehtaan kaltaisia investointeja Lindtman haluaa olla tukemassa.

"Suomi on iät ja ajat elänyt metsästä. Me osaamme löytää tasapainon metsien käytölle ja hiilinielujen kasvattamiselle. Me osataan tää."

