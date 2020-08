Juha Rehula varoittaa keskustaa "sössimästä" tilaisuuttaan: "Ajassa olevien ilmiöiden pitäisi sataa suoraan keskustan laariin"

Terhi Piispa-Helisten

Varapuheenjohtaja Juha Rehula nimittää puoluettaan perinneyhdistykseksi, joka toki vaalii juuriaan, mutta pitää myös liikaa vanhasta kiinni.

"Kyllä tämä puolue sössii oman tulevaisuutensa, jos emme pysty ottamaan ajassa olevista ilmiöistä kiinni."

Paino on jokaisella sanalla, kun keskustan varapuheenjohtajana kahdeksan vuotta toiminut Juha Rehula luettelee megatrendejä: ruokaa, matkailua, luontoa, etätyötä.

"Nämä menevät suoraan siihen keskustalaiseen ytimeen, että voit asua koko Suomessa. Niiden pitäisi sataa suoraan keskustan laariin."

Eivät sada, koska ihmisten mielestä trendin takana ei ole keskusta, vaan korona. Puolue on jämähtänyt 11 prosenttiin, vaikka Rehulakin on nähnyt lähes 27 prosentin hurmion.

Millä nostaa puolue?

"Olen nähnyt läheltä, mitä kaikkea on yritetty: olla aktiivisia ja keskustella, tehdä avauksia ja ohjelmatyötä. Ei ole kikkakolmosta. Jos olisi, pyrkisin puolueen puheenjohtajaksi", Rehula sanoo.

Sen sijaan hän jättää varapuheenjohtajan paikkansakin.

"Paloa kyllä on, tähän puolueeseen ja näihin ihmisiin", hän sanoo ja vakuuttaa, että "ihan parasta" ovat toriteltat ja sitoutunut luottamusväki. Siksi häntä kiinnostaa myös eduskuntavaaliehdokkuus.



Rehulan mielestä puolueen ongelma on, ettei siellä uskalleta olla eri mieltä ettei tule pesäpallomailasta päähän.

"Valitsetko samalla hinnalla merkkisakset vai kopion? Keskustassa on nyt vähän sama: väännämme oman porukan sisällä turpeesta ja turkiksista, kun muilla on jo selvät mielipiteet. Emme ole pääministeripuolue, joten kompromissit voi jättää muille."

SDP loistaa nyt, mutta Rehulan mielestä vain yksi puolue on onnistunut luomaan nahkansa: vasemmistoliitto-SKDL. Sitä äänestävät nuoret ja "Tornion terästehtaan rautakourat".

"Tulevan puoluejohtomme pitää kertoa, miksi keskusta on olemassa. Itsetunnon nostaminen tulee olemaan seuraavalle puheenjohtajalle iso juttu."

Rehula ymmärtää Katri Kulmunin ministerieroa.

"Hän olisi ollut seuraavat päivät ajojahdin kohde ja kaluttu loppuun. Häntä kohdeltiin kaltoin."

Siihen Rehula ei ota kantaa, tekikö Kulmuni väärin vai vielä enemmän väärin jättäessään ministerin paikkansa tai pitäessään keskustan hallituksessa.

"Kuulun siihen joukkoon, jonka mielestä keskustalle näytettiin vaalien jälkeen oppositiota. Mutta enää sen miettimiseen ei pidä haaskata energiaa."



Miksi Rehula ei pyri jatkokaudelle puolueen johdossa?

Yksi on maalarinteipin palanen pukkilalaisen toimistohuoneen ovenpielessä. Siinä lukee Rehula. Viereisessä metallilaatassa lukee Juha Myyryläinen.

Eduskunnasta pudonnut entinen ministeri ja kansanedustaja on sijaistanut kunnanjohtajaa tämän sairausloman ajan, koko korona-ajan. Sopimus on vuoden loppuun, mutta koska kunnanjohtaja jää lokakuussa eläkkeelle, Rehulalla on toki hyvät mahdollisuudet saada vakituinen virka.

"Tämä on sopivan kotikutoista. Vähän samaa kuin kansanedustajan työ, mutta eri mittakaavalla."

Eli tapaamisia ja vaikuttamista, mutta paikallistasolla. Kunnanjohtaja on tietenkin paikallinen julkkis, vähän kuin ministeri. Kaikki tuntevat ja kaikkea kysytään, tänäänkin lounaskuppilan terassilla sopivaa morsianta.

Rehulan kotoa Hollolasta työpaikalle on 40 minuutin ajomatka, mutta hän on tehnyt etätyötä ja ollut pitkästä aikaa kotona yhtä aikaa vaimonsa kanssa. Se helpottaa puoluejohdon jättämistä.

"Jos on puolueen johdossa, täytyy kiertää, olla läsnä ja antaa aikaa."



Pukkilassa on 1 860 asukasta, kunnanjohtajalla yhdeksän alaista ja 5 900 euron palkka. Pitkästä aikaa on saatu kaupaksi neljä omakotitonttia, tosin kaksi eurolla huutokaupassa.

"Vaikka lapsiperheet tuovat palvelukustannuksia kuntaan, he tuovat myös tulevaisuudenuskoa", Rehula sanoo.

Kunnanjohtaja toivoo, ettei maan hallitus "imuroisi" takaisin korona-avustuksiaan, koska kunnissa raha on suoraan palveluista pois.

Pukkilan sote-menoja vähentää Onni Nurmen säätiöity testamentti, jolla rahoitetaan vanhusten virkistystoimintaa ja muun muassa kaksi taksimatkaa viikossa kirkolle.

"Syitä ei kysytä, omavastuu on kaksi euroa ja Onni Nurmi maksaa loput."

Pukkila kuuluu nyt naapurimaakunnan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään, mutta jatkossa Itä-Uudenmaalle.

Mitä entinen sote-ministeri sanoisi nyt?

"Good question. Aika paljon on töitä jäljellä. Kun on nähnyt ministerinä, mitä ongelmia Päijät-Hämeessäkin on ollut, samat ongelmat ja palveluverkon haasteet odottavat täälläkin. Toivon silti, että uudistus lopultakin syntyy."

