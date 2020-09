"Monet keskustalaiset laskevat Saarikon esiintymistaitojen varaan – henkilösuosiolle rakentuva kannatus voi osoittautua hötöksi", Seppo Kääriäinen pohtii

Jaana Kankaanpää

Annika Saarikon on noustava erilaisten virtausten ja ryhmittymien yläpuolelle ollakseen vahva johtaja, Seppo Kääriäinen arvioi.

Keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen pohtii kolumnissaan kuluvan syksyn puoluekokouksia.

"Niiden päätöksistä, henkilövalinnoista, keskusteluista ja yleisilmeestä tehdään johtopäätöksiä politiikan ja puolueiden suunnasta."

Sanna Marinin (sd.) hallitus on lähtökohtaisesti vahvoilla, elleivät vihreät tee ilmasto- ja turvekysymyksestä hallitusohjelmaa suurempaa numeroa, Kääriäinen arvioi.

"Jos hallitusohjelma taloudellisen pohjan pettämisen takia avataan, johon pääministerikin on viitannut, punavihreän rintaman ja keskustan välisistä hallituskeskusteluista voi tulla vaikea poliittinen ja ideologinenkin vääntö."

Oppositiossa käydään kovaa kilpailua.

"Joutuu kysymään, mitä kokoomus tekisi perussuomalaisten kanssa, jos hallitus kaatuisi.", Kääriäinen huomauttaa.

Keskustan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Annika Saarikko. Hän luonnehti puolueen tilannetta "hengenvaarallisen vaikeaksi”.

"Kannatus on muutamassa vuodessa puolittunut, ja vankan järjestöpuolueen maine on muisto menneisyydestä", Kääriäinen kirjoittaa. "Podiumpaikka on päässyt karkaamaan."

Saarikon on noustava puolueen eri virtausten ja ryhmittymien yläpuolelle ollakseen vahva johtaja, Kääriäinen arvioi.

"Monet keskustalaiset laskevat ymmärrettävästi Saarikon erinomaisten esiintymistaitojen varaan. Voi kysyä, kantaako se, sillä henkilösuosion varaan rakentuva puoluekannatus voi osoittautua myös hötöksi, kuten on nähty. Uusi johtaja merkitsee kuitenkin uuden alun mahdollisuutta."

Keskusta tarvitsee strategian, joka perustelee sen olemassaolon tarkoituksen.

"Sillanrakentajuus, vakauden korostaminen, ”keskitie” ja ratkaisukeskeinen toimintatapa ovat myönteisiä asioita, mutta ne eivät yksin riitä poliittiseksi linjaksi", Kääriäinen painottaa.

Lue Seppo Kääriäisen koko kolumni: Puoluekokousten jälkeen