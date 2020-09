Puoluekokousten jälkeen

Puolueet avaavat puoluekokouksissaan sisimpänsä kansan arvioitavaksi. Niiden päätöksistä, henkilövalinnoista, keskusteluista ja yleisilmeestä tehdään johtopäätöksiä politiikan ja puolueiden suunnasta.

Marinin hallitus on lähtökohtaisesti vahvoilla, elleivät vihreät tee ilmasto- ja turvekysymyksestä hallitusohjelmaa suurempaa numeroa.

Jos hallitusohjelma taloudellisen pohjan pettämisen takia avataan, johon pääministerikin on viitannut, punavihreän rintaman ja keskustan välisistä hallituskeskusteluista voi tulla vaikea poliittinen ja ideologinenkin vääntö.

Hallituksen koetinkivi on talous ja työllisyys. Tämän viikon budjettiriihi osoittaa, onko Marinin hallituksella hauista työllisyyttä oikeasti parantaviin tekoihin. Teollisuuden pahin on vasta edessä. Jos maan talous pääsee hunningolle, se on monen pahan alku ja juuri.

SDP:n puoluekokous oli itsetuntoisen pääministeripuolueen kokous. Demarit ovat palanneet tutulle johtopaikalleen, ja sen näkee kaikesta.

Uusi puheenjohtaja Sanna Marin vie puolueensa niin kunta- kuin eduskuntavaaleihinkin voittoon tähdäten. Aloite työajan lyhentämisestä on perinteinen täky. Teema pitää demarit esillä työelämäkysymyksissä, puolueen leipälajissa.

Kokoomus hyökkää talous- ja työllisyysteemoilla. Valtakirjan puheenjohtajana uusineen Petteri Orpon mukaan hallitus ajaa taloutta seinään ykkösluokassa. Tuota tyrmäyssanomaa kokoomus toistaa. Se tähtää hallituksen kaatamiseen.

Orpon asema on kiistaton nyt mutta ei välttämättä pitkään. Varapuheenjohtajat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki kärkkyvät johtajan paikalle. Lepomäki irrottautuu kokoomuksen ”dynastioista” ja on johtajakilvassa vahvoilla.

Kamppailu opposition kärjestä jatkuu ankarana. Joutuu kysymään, mitä kokoomus tekisi perussuomalaisten kanssa, jos hallitus kaatuisi. Persut rynnäköivät tutusti EU:n elvytysrahastolla ja maahanmuutolla.

Keskustan tilanne on ”hengenvaarallisen vaikea” lainatakseni uutta puheenjohtajaa, Annika Saarikkoa. Kannatus on muutamassa vuodessa puolittunut, ja vankan järjestöpuolueen maine on muisto menneisyydestä. Podiumpaikka on päässyt karkaamaan.

Saarikon ensimmäisiä tehtäviä on koota puoluevaikuttajat ja -väki yhteen kaikenlaisten jännitteiden jäljiltä. Puolueessa on erilaisia virtauksia ja ryhmittymiä, ja hänen on noustava näiden yläpuolelle ollakseen vahva johtaja.

Monet keskustalaiset laskevat ymmärrettävästi Saarikon erinomaisten esiintymistaitojen varaan. Voi kysyä, kantaako se, sillä henkilösuosion varaan rakentuva puoluekannatus voi osoittautua myös hötöksi, kuten on nähty. Uusi johtaja merkitsee kuitenkin uuden alun mahdollisuutta.

Eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä totesi Uutissuomalaisessa (5.9.), että puolueessa on ”polttava tarve käydä strateginen keskustelu puolueen olemassaolon tarkoituksesta”. Jokisipilä osuu asian ytimeen.

Katri Kulmuni ei johtanut yksiäkään vaaleja puheenjohtajana. Ilmapiiri hänen syrjäyttämisekseen rakentui osaltaan matalalla laahaaville gallupnumeroille. Vuoden 2017 kuntavaaleissa puolueen ääniosuus oli 17,5 prosenttia, joka on puolueen historian huonoin kuntavaalitulos. Saarikolta odotetaan ensi kevään kuntavaaleissa tuon tasoista tulosta ja vuosia jatkuneen vaalitappioputken katkaisemista.

Keskustan kestävä nousu vaatii Jokisipilän mukaisesti puolueen ”olemassaolon tarkoituksen” selkeyttämistä. Sillanrakentajuus, vakauden korostaminen, ”keskitie” ja ratkaisukeskeinen toimintatapa ovat myönteisiä asioita, mutta ne eivät yksin riitä poliittiseksi linjaksi.

Kansakunnan elinvoimaisuus ja sosiaalinen eheys, alueiden merkitys, paikallisuus ja yhteisöllisyys, uusiutuvien luonnonvarojen arvo ja omavaraisuus sekä sivistyksen voima vastuullisen taloudenpidon lisäksi muodostavat jo hyvän alun.

Strategia on aina johtajan vastuulla.

Kirjoittaja on ministeri.

