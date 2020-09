EU:n päästövähennystavoite kiristyy – komission puheenjohtajan suurpuhe nosti esiin puurakentamisen ja hiilinielut

Ursula on der Leynin puheessa painottuivat ilmastotavoitteet, koronakriisi ja EU:n kansainväliset suhteet.

Etienne Ansotte

Ursula von der Leyen puhui EU-parlamentin mepeille keskiviikkona EU:n tulevaisuudesta.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen asteli keskiviikkona Euroopan parlamentin eteen pitämään vuoden odotetuimman puheensa. "Unionin tila"-puhetta pidetään vuoden tärkeimpänä EU-puheena.

Puheessa viitoitetaan tietä tulevaan ja esitellään tulevan vuoden painopisteet. Tällä kertaa niitä olivat ilmastotavoitteet, koronaviruksen torjunta, minimipalkkavaatimus ja EU:n kansainväliset suhteet.

Von der Leyen esittää EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi vähintään 55 prosentin vähennystä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Nykyinen tavoite on 40 prosentin vähennys.

EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) on tärkeä osa EU:n elpymistä koronaviruksesta. EU aikoo esittää hiilitullimekanismia ja lisätä vihreitä joukkovelkakirjoja markkinoilla. Muun muassa näillä keinoilla Eurooppa voi tähdätä ilmastoneutraaliuteen 2050 mennessä.

"Emme halua vain korjata koronaviruskriisiä vaan muuttaa maailman paremmaksi", puheenjohtaja sanoo.

"Jos muut maat seuraavat meitä niin ilmaston lämpeneminen jää alle 1,5 asteen. Meidän kumppanimme ovat tästä kaukana, mutta meidän täytyy johtaa maailmaa. Samaan aikaan, kun päästöt tippuivat 25 prosentilla vuodesta 1990, taloutemme kasvoi 60 prosenttia. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla tuemme niitä alueita, jotka joutuvat maksamaan muutoksesta eniten."

Heinäkuussa EU-johtajien hyväksymästä 750 miljardin euron elvytysvälineestä vähintään 37 prosenttia on kytkettävä ilmastotavoitteen toteuttamiseen. Lisäksi 30 prosenttia elpymispaketista olisi vihreitä joukkovelkakirjoja.

EU:n pitää panostaa von der Leyenin mukaan hiiltä sitovaan rakentamiseen.

"Rakennuksemme tuottavat 40 prosenttia päästöistämme. Tiedämme, että rakennusala voidaan muuttaa hiilidioksidin lähteestä hiilinieluksi, jos käytössä on orgaanisia rakennusmateriaaleja kuten puuta."

Minimipalkkajärjestelmä hoidetaan säätelyn tai sopimusjärjestelmien kautta. "Kaikilla pitää olla oikeus minimipalkkaan", von der Leyen jatkoi.

Von der Leyen nosti esiin ehdotuksen EU:n toimivallan kasvattamisesta terveysasioissa.

"Pandemia ei ole ohi ja elpyminen on vasta alussa. Meillä pitää olla vahvempi terveysunioni."

"On varmistettava, että koko maailman väestöllä on mahdollisuus rokotteisiin, eikä vain niillä, joilla on varaa.”

Jäsenmaiden neuvostolle von der Leyen ehdottaa määräenemmistöpäätöksiä erityisesti ihmisoikeusasioissa. Ensi vuonna alkavassa budjetissa hän sanoi valmistavansa, ettei EU-varoja ohjaudu oikeusvaltiorikkomuksiin ja korruptioon.

Hän myös korosti, että maahanmuuttokysymykseen täytyy löytää pikainen ratkaisu. Von der Leyenin mukaan komissio aikoo tuoda pöydälle uuden ehdotuksen.

"Asiasta on puhuttu jo tarpeeksi pitkään. Ihmishenkien pelastaminen merellä ei ole vapaaehtoista."

Brexitiin von der Leyen toivoo kestävää ratkaisua. Britannian EU-eron siirtymäaika on päättymässä vuoden lopussa ja käydyt neuvottelut uudesta suhteesta ovat edenneet tahmeasti.

Uusin käänne nähtiin viime viikolla, kun Britannian hallitus esitteli lakiehdotuksen, joka toteutuessaan rikkoisi jo allekirjoitettua erosopimusta. EU on vaatinut Britanniaa poistamaan lakiesityksestä kohdat, jotka ovat ristiriidassa erosopimuksen kanssa.

"Tämä on lain, luottamuksen ja vilpittömyyden asia."

