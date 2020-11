Mikko Kärnä esittää Helsinkiin jengien vastaista "kovien otteiden" toimintaryhmää – väkivaltaiset nuoret voidaan sijoittaa laitoksiin pois pääkaupunkiseudulta, mielellään mahdollisimman kauaksi

Jarkko Sirkiä

"Lässyttämällä ja pumpuliin laittamalla tämä ei hoidu, vaan näiden nuorten väkivallan kierre on yksiselitteisesti katkaistava", Mikko Kärnä sanoo.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä esittää, että Helsingin poliisilaitos ja kaupungin sosiaaliviranomaiset perustavat yhdessä jengien ja jengiytymisen vastaisen ”kovien otteiden” toimintaryhmän.

Kärnän mukaan jengiytymiskierre voidaan katkaista vain kovilla otteilla.

"Uutiset kaupungilla liikkuvasta 100–150 nuoren väkivaltaisesta joukosta, joista pääosa on ulkomaalaistaustaisia, ovat erittäin huolestuttavia. Ongelmaan on puututtava kovalla kädellä. Lässyttämällä ja pumpuliin laittamalla tämä ei hoidu, vaan näiden nuorten väkivallan kierre on yksiselitteisesti katkaistava", Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Ensin on annettava keltainen kortti, mutta jos se ei auta, on nuori vihellettävä pois kentältä, lappilainen kansanedustaja käyttää jalkapallovertausta.

"Kaikki viranomaisille annetut toimivaltuudet on otettava käyttöön ja jos nuori löydetään yhden puhuttelun jälkeen rötöstelemästä kaupungilta jengissä, on hänet esimerkiksi otettava huostaan ja sijoitettava jonnekin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle", Kärnä sanoo.

Hänen mukaansa väkivaltaiset nuoret voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa laitoksiin pois pääkaupunkiseudulta, mielellään mahdollisimman kauaksi.

"Puheet kotouttamisen tehostamisesta tai perhetyöstä tässä vaiheessa ovat täyttä kukkua, kun nämä nuoret ovat jo päättäneet olla kotoutumatta eikä perheillä ole heihin kontrollia", Kärnä kirjoittaa tiedotteessaan.