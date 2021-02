Mikael Jungner Twitterissä: "Kun syrjäseutujen onnettomat hyppäävät perussuomalaisten kelkkaan, voi keskusta vihdoin uudistua cityvihreäksi puolueeksi"

Kuva: Kari Salonen / Kuvakaappaus Twitteristä

Toimitusjohtaja, entinen Ylen pääjohtaja ja kansanedustaja Mikael Jungner pohtii twiitissään keskustan mahdollisuuksia "uudistua cityvihreiden puolueeksi" tai "jäädä kamppailemaan syrjäseutujen onnettomista".

Viestintätoimisto Kreab Helsingin toimitusjohtajan Mikael Jungnerin twiitti on herättänyt keskustelua keskustan nykytilanteesta.

Jungner kirjoitti Twitterissä sunnuntai-iltapäivänä: "Keskustalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus uudistua. Kun syrjäseutujen onnettomat hyppäävät perussuomalaisten kelkkaan, voi keskusta vihdoin uudistua cityvihreäksi puolueeksi. Toki voi myös jäädä kamppailemaan syrjäseutujen onnettomista. Harvinainen mahdollisuus valita."

Jungner toimi SDP:n kansanedustajana vuosina 2011–2015 ja nykyään hän kuuluu Liike Nytin puoluehallitukseen. Vuosina 2005–2010 hän toimi Ylen pääjohtajana.

Voit lukea Jungnerin twiitin ja siihen tulleet kommentit täältä.

Maanantaiaamupäivään mennessä twiitti oli kerännyt yli 160 kommenttia. Kommentoijat ovat tarttuneet esimerkiksi termeihin "cityvihreä puolue" ja "maaseudun onnettomat".

Osa kommentoijista on löytänyt onnettomat-sanan käytöstä aasinsillan Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalitaisteluun. Syyskuussa 2016 demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton käytti julkisessa puheessaan termiä "basket of deplorables", jonka voi suomentaa esimerkiksi "surkimusten koriksi". Aiheesta kirjoitti tuoreeltaan esimerkiksi The New York Times.

Puheessaan Clinton sanoi, että jos oikoo mutkia suoriksi, "puolet Trumpin kannattajista voi laittaa surkimusten koriin".

Kyseiset presidentinvaalit lopulta voittanut Donald Trump kommentoi Clintonin väitettä tuoreeltaan kutsumalla kannattajiaan "kovaa työtä tekeviksi, isänmaallisiksi amerikkalaisiksi". Aiheesta kertoi vuonna 2016 esimerkiksi USA Today.

