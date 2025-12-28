Säätyyppi muuttuu – lämpötila laskee pakkaslukemiin koko maassa Laajoilla alueilla on selkeää ja tuulikin heikkenee. Alkuviikolla Suomeen alkaa virrata varsin kylmää ilmamassaa ja lämpötilat lähtevät laskuun.

Tänään sunnuntaina sää on suotuisa tuulivahinkojen korjaamiseen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Eevi Silvennoinen ja Petri Hoppula

Eilen lauantaina ja viime yönä lukuisia tuulivahinkoja aiheuttanut Hannes-myrsky on väistynyt Suomen itäpuolelle. Myrsky kaatoi runsaasti puita ja katkoi sähköjä. Tänään sunnuntaina sää on suotuisa tuulivahinkojen korjaamiseen, sillä tuuli heikkenee ja laajalti päivällä on jopa selkeää.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Kapeahko lumisadenauha liikkuu aamupäivällä Länsi-Lapin yli ja myöhemmin hajanaisia lumisateita voi tulla paikoin muuallakin maassa, länsirannikolla myös vettä tai räntää. Sademäärät jäävät kuitenkin varsin vähäisiksi.

Tänään lännessä mitataan vielä lämpöasteita, mutta alkuviikolla Suomeen virtaa pohjoisesta kylmempää ilmamassaa. Edeltävien päivien ja viikkojen leutoon säätyyppiin tulee muutos, kun lämpötila laskee pakkaslukemiin koko maassa.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan maanantaina kylmintä olisi Koillismaalla, jossa elohopea voi laskea yli kymmeneen pakkasasteeseen. Lämpimintä on etelärannikolla, jossa pakkasta on vain pari astetta. Lumisadetta tulee paikallisesti eri puolilla maata ja ajoittain saadaan nauttia auringonpaisteestakin.

Tiistaina Pohjois-Suomessa on jo yleisesti 10...15 asteen pakkasia, etelämpänäkin laajalti 5...10 astetta. Viimeistään keskiviikon vastaisena yönä Lapissa mitataan jo -20 asteen lukemia.

Kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen meteorologeja

