Harkimo tivaa hallitukselta: Miten kauppakeskukset voivat järjestää alennusmyyntejä tässä tilanteessa? – "Miten niiden moraali antaa edes periksi?"

Jaana Kankaanpää

Alennusmyynnit houkkuttelevat korona-aikanakin ihmisiä sankoin joukoin. Kuvituskuva.

Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo on pöyristynyt siitä, että ravintolat on määrätty suljettaviksi, mutta kauppakeskukset saavat houkutella ihmisiä alennusmyynteihin.

”Ravintolat on suljettu ja ihmisille on kerrottu, että pitää olla kotona eikä saisi liikkua. Mutta K-kaupat järjestävät tänä viikonloppuna mammuttimarkkinat ja yrittävät houkutella sinne niin paljon ihmisiä kuin mahdollista. Myös Itäkeskuksessa on isot alennusmyynnit. Eihän siinä ole mitään järkeä! Miten niiden moraali antaa edes periksi”, Harkimo kysyy tuohtuneena.

”Aion kysyä tänään eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta, mitä se aikoo tehdä. Meillä on maassa poikkeustila eikä ihmisten pitäisi olla samassa paikassa! Ei ole mitään järkeä, että toisaalla pannaan putiikkeja kiinni ja toisaalla houkutellaan isoja määriä ihmisiä samaan paikkaan.”

Kyselytunti on torstaisin kello 16.

Harkimo katsoo, että kaupoissa pitäisi ylipäätään olla maskipakko.

"Ja poikkeusoloissa voisi tehdä niin, että vain yksi ihminen perheestä käy kaupassa.”