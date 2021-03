Räväköinä poliitikkoina tunnetut Kilpeläiset ostivat ilmaisjakelulehden Hämeestä – "JSN on osoittanut olevansa vihervasemmistolainen toimielin"

Kuvat: Markku Vuorikari, Henrik Hohteri

Sami Kilpeläinen on kirjoittanut Hämeenkulma-lehteen kolumneja. Vuoden ensimmäisten lehtien kirjoitukset käsittelevät maallemuuttoa, energiapolitiikkaa ja EU:n elvytyspakettia.

Sami Kilpeläisen ja Piia Kattelus-Kilpeläisen omistama Seinäjokinen-Lehti Oy on ostanut Etelä-Hämeessä ilmestyvän ilmaisjakelulehti Hämeenkulman.

Hämeenkulma oli ilmestymistauolla koko viime vuoden. Edellisen omistajan Esa Joensuun mukaan sen tilanne oli epäselvä.

"Päätin eläköityä, kun ikää oli jo tullut. Jätin Hämeenkulman ilmestymistauolle kun tuli koronakin, siinä oli lehden tulevaisuus aika epäselvä. Sami Kilpeläisen olin tavannut jo kertaalleen aiemmin toisen lehden merkeissä, mutta puhe kääntyi sitten Hämeenkulmaan. Otti aikansa vuoden verran ennen kuin kauppa syntyi."

Kilpeläisten vuodesta 2018 omistama ilmaisjakelulehti Seinäjokinen on herättänyt valtakunnallistakin huomiota poliittisella sisällöllään. Joulukuussa lehti julkaisi arvion Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsenistä. Täydet pisteet sai ainoastaan lehtiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kattelus-Kilpeläinen, joka on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu. Sami Kilpeläinen puolusti juttua Iltalehden haastattelussa sillä, että se oli ulkopuolisen toimittajan tekemä.

Lehtiyhtiö on herättänyt myös huomiota perustamalla verkkokaupan, joka myy sinimustia vaatteita. Verkkokaupan mainos aukeaa Seinäjokinen-lehden verkkosivuilla ensimmäiseksi, Hämeenkulman verkkosivuilla sitä ei näy.

Sami Kilpeläinen toimii lehtiyhtiön ohella Paavo Väyrysen perustaman kansalaispuolueen puheenjohtajana. Lisäksi hän on tunnettu toimija maidontuottajille. Hän toimii Arla Oy:n hankintajohtajana.

Kattelus-Kilpeläinen vastaa MT:n kysymyksiin sähköpostitse. Hänen mukaansa Hämeenkulma jatkaa entisellä formaatillaan.

"Ihanaa saada tähän meidän lehtiperheeseen uusi jäsen. Häme on minulle sukulaissuhteideni kautta tuttu paikka jo lapsuudesta. Sami nyt tuntee koko Suomen."

Hämeenkulma on ilmestynyt uusien omistajien aikana kaksi kertaa. Paikallisuutisia tekevät freelance-toimittajat. Heidän nimensä eivät näy lehdessä.

Uutta Hämeenkulmassa ovat omistajaparivaljakon kirjoittamat kolumnit.

Kattelus-Kilpeläinen kertoo Hämeenkulman sitoutuvan journalistin ohjeisiin. Lehti ei kuitenkaan aio liittyä Julkisen sanan neuvostoon JSN:ään, joka käsittelee journalistin ohjeiden rikkomiseen liittyviä kanteluita.

"JSN on osoittanut olevansa vihervasemmistolainen toimielin, joten emme aio jatkossakaan tukea vihervasemmistolaista propagandaa", Kattelus-Kilpeläinen perustelee.

Esa Joensuulle Kilpeläisten värikäs poliittinen toiminta ei ollut pidäke lehden myynnille.

"Ei se vaikuttanut mitenkään, Suomi on vapaa maa ja täällä on ilmaisunvapaus myös poliitikoilla. Vastuullisuudesta on pidettävä huoli, ja näyttää siltä että Hämeenkulmassa on siinä onnistuttu. Sisältö on ollut poliittisesti moniäänistä."

Entä aikovatko Kilpeläiset laajentaa lehtiyhtiötään edelleen?

"Keskisuomalainen omistaa 80 lehteä, Sanoma-konserni 60 mediaa, Keskipohjanmaan kirjapaino lähes 30 lehteä, Viestimedia viisi, joten meilläkin on tarve laajeta sopivissa tilanteissa, kun sopivia ja mielenkiintoisia ostettavia medioita löytyy", Kattelus-Kilpeläinen toteaa.