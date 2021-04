SOK:n entinen pääjohtaja Taavi Heikkilä sai lahjoitusvaroin perustetun pestin Aalto-yliopistolta

Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa, ja siksi alan tutkimukseen ja opetukseen sekä yritysten ja yliopiston yhteistyöhön panostaminen on tärkeää, sanovat lahjoittajat.

Sanne Katainen

Heikkilä kertoo odottavansa erityisesti opiskelijoiden kohtaamista. ”Lähden myös innolla luomaan siltoja Aallon osaamisen ja yritysten tarpeiden välille. On hienoa, että kokemukseni modernista osuustoiminnasta ja vastuullisuudesta tukee Aallon menestystarinaa”, hän sanoo.

SOK:n entinen pääjohtaja Taavi Heikkilä on saanut uusia töitä, tiedottaa Aalto-yliopisto.

Vuorineuvos, KTM ja keväällä 2022 promovoitava kauppatieteiden kunniatohtori Heikkilä aloittaa niin sanotussa Executive in Residence -tehtävässä Kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella 1. elokuuta.

Executive in Residence -nimikettä käytetään arvostetuista ylemmän johdon henkilöistä, akateemisista tai yhteiskunnan johtajista tai asiantuntijoista, jotka on kutsuttu Aalto-yliopistoon.

Sisällöltään ne muistuttavat työelämäprofessuureja, mutta ne eivät edellytä tohtorin tutkintoa. Tällä hetkellä Kauppakorkeakoulun Executive in Residence -tehtävässä toimivat muun muassa Esko Aho, Bruce Oreck ja Osmo Soininvaara.

Heikkilän viisivuotinen tehtävä on perustettu lahjoitusvaroin ja sen keskeisenä aihealueena on osuustoiminta.

Aallossa hänen tehtävänään on muun muassa auttaa rakentamaan ja kehittämään sidosryhmäsuhteita sekä monipuolistamaan opetusta. Myös aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on keskeistä.

Hankkeen alullepanija on osuustoiminnan keskusjärjestö Pellervo ry:n toimitusjohtaja ja Osuustoiminnan neuvottelukunnan sihteeri Sami Karhu, joka kokosi hankkeelle tukijat.

Lahjoitusten taustalla on osuustoiminnan asiantuntijoiden huoli alan tutkimuksen ja opetuksen riittämättömyydestä.

”Osuustoiminnan tutkimus ja opetus sekä yliopistojen ja osuustoiminnallisten yritysten yhteistyön vahvistaminen on erityisen tärkeää juuri Suomessa, sillä olemme maailman osuustoiminnallisin maa. Osuustoimintamallin osaaminen on tärkeää myös siksi, että osuustoiminnallinen yritys on tuleva työnantaja monelle Kauppakorkeakoulun kasvatille”, Karhu kertoo.

Executive in Residence -tehtävät ovat Kauppakorkeakoululle tärkeitä, sillä ne tukevat koulun tavoitetta rakentaa siltoja käytännön liike-elämän ja koulun tutkimus- ja opetustyön välille.

”Taavi Heikkilällä on paljon annettavaa tutkijoillemme ja ennen kaikkea opiskelijoillemme alalta, jossa Suomi on kansainvälisestikin vertailtuna kärkimaa. Hänen välityksellään myös osuustoimintakentän on entistä paremmin mahdollista hyödyntää Kauppakorkeakoulun osaamista", Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki sanoo. "Kiitän lämpimästi hankkeen alullepanijoita ja lahjoittajia”,

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän miljoonaa osuuskuntien ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden jäsenyyttä.

Uutta Executive in Residence -tehtävää ovat tukeneet Pellervo, OP-ryhmän Tutkimussäätiö, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Helsingin Osuuskauppa Elanto, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Uudenmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Osuuskunta Tradeka ja Metsäliitto Osuuskunta.