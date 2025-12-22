Osa isoista kaupoista on auki myös jouluyönä – Lidl vetäytyy joulun viettoon jo aattoiltapäivänä Osa K-Citymarketeista ja Prismoista on avoinna kellon ympäri.

Jaa Kuuntele

Kuva: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Uutiset | Kauppa STT

Suomessa ruokakaupat ja marketit ovat tuttuun tapaan tänäkin jouluna laajasti auki.

Osa K-Citymarketeista ja Prismoista on avoinna kellon ympäri. Kauppojen aukioloajat vaihtelevat myymäläkohtaisesti, ja ne voi tarkistaa K-ryhmän ja S-ryhmän nettisivuilta.

Lidlit puolestaan ovat jouluaattona auki kello neljään saakka iltapäivällä. Joulupäivänä kaikki Lidl-kaupat ovat kiinni, mutta tapaninpäivänä ne ovat pääosin auki sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti. Myös Lidlien myymäläkohtaiset aukioloajat voi tarkistaa ketjun nettisivuilta.

Jos taas suuta kuivaa, Alkot ovat vielä aatonaattona auki perjantaiaikataulujen mukaan eli enintään iltayhdeksään saakka. Jouluaattonakin Alkoon pääsee aamuyhdeksästä puoleenpäivään asti. Joulupäivänä ja tapanina Alkot ovat sen sijaan kiinni.

Apteekkien aukioloajoissa on joulun pyhinä suurta vaihtelua.

Apteekkien aukioloajoissa on joulun pyhinä suurta vaihtelua. Osa apteekeista on koko joulun kiinni, kun taas osa palvelee vain hieman tavallista rajoitetummin aukioloajoin. Esimerkiksi Yliopiston Apteekit ovat pääosin auki myös joulun ajan, ja niiden apteekkikohtaiset aukioloajat voi katsoa konsernin verkkosivuilta. Laajemmin eri apteekkien aukioloaikoja voi tarkastella apteekki.fi-sivustolta.

Posteista valtaosa toimii nykyisin muiden yritysten tiloissa, ja ne palvelevat jouluna yritysten omien aukioloaikojen mukaan.

Postin omat myymälät ovat aatonaattona auki aamusta iltakuuteen. Jouluaatosta tapaninpäivään Postin omat myymälät ovat suljettuna. Rovaniemellä Napapiirillä sijaitseva Joulupukin pääposti kuitenkin palvelee joulunakin joka päivä aamusta iltaan.