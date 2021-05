MT:n kuntavaalikone on avattu – etsi oman kuntasi paras ehdokas

Juho Leskinen

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 13. kesäkuuta. Sopivaa ehdokasta voi etsiä MT:n vaalikoneesta tiistaista alkaen.

MT:n kuntavaalikone on nyt avattu. Koneen avulla äänestäjät voivat etsiä itselleen sopivan ehdokkaan.

Kone on toteutettu yhdessä Ylen kanssa.

MT:n versiossa ehdokkailta kysytään kaksi Maaseudun Tulevaisuuden omaa kysymystä: Pitäisikö susiluvat saada käsiteltäviksi kuntiin ja haluavatko kuntalaiset, että lääkäripalvelu on saatavissa oman kunnan alueella.

MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen kertoo seuraavansa kuntavaaleja mielenkiinnolla.

”Ne ovat erityisesti maaseudun ja maakuntien asukkaiden näkökulmasta tärkeämmät kuin usein luullaankaan. Kuntiin tarvitaan vastuullisia ehdokkaita eri puolueista huolehtimaan yhteisistä asioista ja erityisesti kuntien elinvoimasta”, Jouni Kemppainen sanoo.

”Olen ilahtunut, että pääsemme mukaan Ylen vaalikoneeseen omilla kysymyksillämme. Oman vaalikoneen tekeminen jokaiseen kuntaan olisi käytännössä mahdotonta. Toivottavasti mahdollisimman moni ehdokas on vastannut MT:n kysymyksiin.”

MT seuraa kuntavaaleja tarkasti. Lehti haastattelee ennen vaaleja kaikkien puolueiden puheenjohtajat.

”Seuraamme ääntenlaskua vaali-iltana verkkosivuillamme ja keskustelemme tuloksesta suorassa lähetyksessä”, Kemppainen kertoo.

”Henkilökohtaisesti pidän kuntavaaleja myös mielenkiintoisena yleispoliittisena indikaationa siitä, mihin suomalaista yhteiskuntaa ollaan viemässä.”

Yhteensä kysymyksiä on 30. Ne liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoon, lasten kotihoidon tukemiseen, kuntaverotukseen ja kouluissa tarjottavaan kasvisruokaan.

Maaseudun Tulevaisuuden lisäksi Ylen kuntavaalikumppaneina on monia kaupallisia medioita. Oman, räätälöidyn vaalikoneen saavat MT:n lisäksi MTV, KSF Media, Must Read, Kuntalehti, Pyhäjärven Sanomat, Länsi-Suomi, Puumala-lehti, Åbo Underrättelser ja SLP Media.

“On hienoa, että yhteistyön avulla kuntavaalikone on räätälöidysti saatavilla ympäri Suomen. Maantieteellinen kattaus on erittäin hyvä, samoin monimuotoisuus. Mukana vaalikoneyhteistyössä on isoja ja pieniä ja hyvin erilaisia tiedotusvälineitä”, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kuvailee.

Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan 14.5. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava ennen kesäkuun alkua.

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa 26.5. ja päättyy 8. kesäkuuta. Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 13. kesäkuuta.

Vaalien tulokset vahvistetaan 16.6. Valitut valtuustot aloittavat työnsä 1. elokuuta.

