Nämä henkilöt hakivat MMM:n osastopäälliköksi – uudella kierroksella 17 hakemusta Nykyinen maa- ja kalatalouselinkeino-osaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila tuli mukaan uusintakierroksella.

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Yksi MMM:n osastopäällikön virkaan hakeneista on nykyinen viranhaltija Minna-Mari Kaila. Kuva: Pentti Vänskä

Uutiset | Yhteiskunta Suvi Jylhänlehto

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) maa- ja kalatalouselinkeino-osaston osastopäällikön viranhaku on päättynyt.

Uudessa haussa virkaan tuli 17 hakemusta, ja aikaisemmat hakijat otetaan huomioon, MMM tiedottaa. Elokuussa päättyneellä hakukierroksella hakijoita oli seitsemän.

Virkaan ovat hakeneet Mika Aalto, Heikki Aaltonen, Kyösti Arovuori, Leena Erälinna, Teemu Hauhia, Minna-Mari Kaila, Teppo Launiainen, Tommi Lepojärvi, Harri Lipponen, Menna Luhtala, Pentti Lähteenoja, Peter Marks, Teemu Mäkinen, Esa Ojala, Martti Patjas, Olli-Pekka Rantala, Tarja Savea, Pentti Seuri, Saana Ström, Marko Suuronen, Terhi Tikkanen-Lindström ja Ingela Johanna Wikman. Yksi hakija ei halunnut nimeään julkisuuteen.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg haki virkaa aiemmalla kierroksella, mutta veti hakemuksensa pois henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hän sanoi joulukuussa MT:lle, että viihtyy ja aikoo jatkaa nykyisessä tehtävässään.

Nykyinen maa- ja kalatalouselinkeino-osaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila ei ollut mukana edellisellä hakukierroksella, mutta jätti nyt hakemuksen.

MMM pyrkii täyttämään viran 1.4.2026 alkaen määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.