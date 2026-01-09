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Juuri nyt | Poikkeuksellinen löydös Karjalan kultalinjalla − ”Vain harva kaivosyhtiö maailmanlaajuisesti yltää vastaaviin tuloksiin”
Tilaajalle | Pohjois-Savoon tulee Eurospar – nopeimmille jaossa ämpäreitä