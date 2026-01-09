TS: Tuoliin sidottu vanhus kuristui kuoliaaksi Esperin hoivakodissa Turussa Vainajan omaiset ovat yrittäneet selvittää hoivakodista, miksi iäkäs nainen oli sidottu tuoliin ja miten hän kuristui.

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Joulukuun 7. päivä Esperi Hoivakoti Otsossa tapahtuneesta kuolemasta kertoivat lehdelle vainajan omaiset. LEHTIKUVA / Anni Savolainen.

Uutiset | Terveydenhuolto STT

Turussa alzheimeria sairastanut nainen kuoli joulukuussa epäilyttävissä olosuhteissa hoivayhtiö Esperi Caren hoivakodissa. Asiasta kertoi perjantaina Turun Sanomat.

Lehden mukaan vanhus kuoli kuristumalla. Hän oli kuolinhetkellä sidottuna tuoliin.

Joulukuun 7. päivä Esperi Hoivakoti Otsossa tapahtuneesta kuolemasta kertoivat lehdelle vainajan omaiset. He ovat yrittäneet selvittää hoivakodista, miksi iäkäs nainen oli sidottu tuoliin ja miten hän kuristui. Omaisten mukaan hoivakoti ei ole vastannut näihin kysymyksiin.

Lounais-Suomen poliisi vahvisti lehdelle tutkivansa kyseisen vanhuksen kuolemaa. STT ei tavoittanut perjantaina poliisia kommentoimaan asiaa.

Sen sijaan STT sai Esperin viestinnästä sähköpostin, jossa vahvistettiin, että kyseisessä hoivakodissa menehtyi asukas 7. joulukuuta. Viestissä ei kommentoitu asukkaan kuolintapaa.

Esperi vetosi viranomaisen käynnissä olevaan kuolinsyyntutkintaan eikä suostunut kommentoimaan tapausta tarkemmin. Yhtiö sanoi selvittävänsä asiaa sisäisesti ja keskustelleensa siitä vainajan läheisten kanssa. Lisäksi Esperi sanoi kertoneensa tapahtuneesta hyvinvointialueelle.