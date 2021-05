Kainuulainen savottamies toivoo Halla-ahon jatkavan puolueen puheenjohtajana myös Helsingin pormestarina – "Kyllä meiltä puoluejohtajia löytyy, mutta Jussi on ollut hyvä"

Kuvat: Kuvakaappaus YouTubesta, Sanne Katainen / Kuvitus: Juho Leskinen

"Päätös on Jussin oma ja kentällä luotetaan hänen päätöksiinsä", sanoo kainuulainen Janne Suutari puolueensa puheenjohtaja Jussi Halla-ahosta.

Kajaanilainen perussuomalaisten "savottamies" eli kenttätyön puurtaja Janne Suutari toivoo Jussi Halla-ahon jatkavan puolueensa puheenjohtajana, vaikka tämä tulisi valituksi Helsingin pormestariksi.

"Jos se vain on protokollan mukaan mahdollista. Kyllä meiltä puoluejohtajia löytyy, mutta Jussi on ollut hyvä puheenjohtaja eikä häntä pitäisi vaihtaa. Mutta päätös on Jussin oma ja kentällä luotetaan hänen päätöksiinsä", Suutari sanoo.

Halla-aho sanoi tiistaina Ylen vaalitentissä jättävänsä muut aikaa vaativat tehtävänsä, jos hänestä tulee Helsingin pormestari.

Voisiko se olla vinkki siitä, että hän haluaa pois puolueen puheenjohtajan paikalta?

"Ei minulla ole ajatustakaan, että sellaisesta olisi kyse. Hän on tehnyt samalla tavalla aktiivista vaalikampanjaa kuin ennenkin, somepuolella ja ollut yhteydessä paikallistoimijoihin. Toivon tietenkin parasta hänen pyrkimyksiinsä, eikä Jussi häviäisi minnekään puolueesta."

Jos pormestarijytky tulisi, kuka sopisi Halla-ahon seuraajaksi?

"Riikka Purra on jämäkkä nainen."

Sairaanhoitaja ja terveydenhuoltolaitteiden keksijä Suutari oli 1990-luvulla Kajaanin kaupunginvaltuutettu keskustan riveissä, mutta on nyt perussuomalaisten ehdokas, tehnyt vuosikausia kenttätyötä puolueen ja ehdokkaiden eteen ja tuntee siis hyvin kainuulaisen mielenmaiseman. Miten tuohon maisemaan sopisi kansan syvien rivien johtaminen samalla kun ajaisi tiukasti Helsingin etua?

"On hän poliitikkona ajanut aiemminkin Helsingin asioita, eikä ole unohtanut muuta Suomea. Ei se vaikuta mielipiteisiin, ajako Ladalla vai Mersulla."