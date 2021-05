Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloite etenee eduskuntaan: 50 000 allekirjoittanut aloitteen

Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi -kansalaisaloite on kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Allekirjoituksia on nyt riittävästi, jotta aloite voi edetä eduskunnan käsittelyyn.