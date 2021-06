"Pysymme maakunnan ykkösenä", uskoo keskustan piirin puheenjohtaja Pohjois-Karjalassa

Sari Penttinen

Jertta Harinen jännittää äänestystulosta Pielisjoen maisemissa Joensuussa.

Pohjois-Karjalan keskustan kuntavaalien ehdokaslistat olivat viimeisen päälle viilatut ja ehdokkaat erinomaisia, kehuu Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja, keskustan puoluehallituksen ja työvaliokunnan jäsen Jertta Harinen.

"Yhteistyö eri kuntien välillä oli erinomaista ja ehdokashankinnan eteen tehtiin todella paljon töitä."

Keskustalla on ollut maakunnan suurimman puolueen viitta harteillaan viime kuntavaalien jälkeen, Harinen uskoo, että puolue pysyy suurimpana.

Kontiolahdella paikat menivät viime vaaleissa tasan SDP:n kanssa. Molemmilla puolueilla oli 12 valtuutettua, kun paikkoja oli yhteensä 35.

Harinen jännittää omaa ja muiden keskustalaisten äänimäärää Joensuussa kesäravintola Tuulaakissa Pielisjoen varrella sunnuntaina.

Hän on kolmatta kertaa ehdolla Kontiolahden kunnanvaltuustoon, kahdesti hänet on sinne äänestetty.

"Minulla on iso huoli äänestysprosentista, se on Kontiolahdella ollut tyypillisesti alhainen. Aikuisilla on tärkeä rooli siinä, miten nuoria kasvatetaan äänestyskäyttäytymiseen."

Vaaliteltoilla Kontiolahdella ykköspuheenaihe on ollut sote-uudistus. Paikallisempia huolia ovat terveyspalveluiden siirtyminen Lehmon taajamasta kirkonkylälle, ikäihmisten palveluasunnot ja liikenneturvallisuus koulujen lähellä.

Harinen sanoo, että jäsenyys työvaliokunnassa työ lisäarvoa kuntalaisten kanssa käydyille keskusteluille. "Voin kertoa, että vien viestiä aina työvaliokuntaan asti."

