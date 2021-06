Keskusta helpottui ennakkoäänien tuloksista – johtaa perussuomalaisia yli kolmella prosenttiyksiköllä

Jaana Kankaanpää

Puoluejohto jännitti keskustan ennakkoääniä puoluetoimistolla Apollonkadulla.

Keskustan vaalivalvojaisissa tunnelma oli ennakkoäänitulosten saapumisen jälkeen selkeästi huojentunut. Ruudulle levähtänyt 16,9 prosentin kannatus olisi puolueelle kannatusmittauksien perusteella huipputulos.

Samaan aikaan puoluejohto oli huvin tietoinen siitä, että iso osa ennakkoäänistäkin on vielä laskematta.

puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko ei vielä lähtenyt spekuloimaan sillä, mikä olisi puolueen lopullinen tulos.

"Tulos on juuri se, minkä suomalaiset ovat meille parhaaksi katsoneet. Siitä eteenpäin keskityn joka tapauksessa luottamuksen rakentamiseen keskustaa kohtaan"

Hän muistutti, että kunnallisvaalien tulokset vaikuttavat nimenomaan kunnissa.

"Tuloksesta on hyvä vetää johtopäätöksiä siitä, miltä kuntien arki tulee tästä eteenpäin näyttämään."

Vaikka keskusta on ollut kuntavaaleissa valtakunnallisesti suurin puolue viimeksi vuonna 2000, on se perinteisesti ollut valtuustopaikoissa mitattuna ylivoimaisesti suurin.

Vuonna 2017 valituista valtuutetuista keskustan osuus oli reilut 31 prosenttia. Lisäksi puolueella oli vähintään puolet valtuustopaikoista, eli yksinkertainen enemmistö 80 kunnassa.

Keskustan äänestäjät ovat olleet perinteisesti aktiivisempia ennakkoäänestyksessä, kuin vaalipäivänä. Esimerkiksi viimeisimmissä kuntavaaleissa lopullinen tulos oli 2,1 prosenttiyksikköä ennakkoäänien tulosta pienempi.

Tänä vuonna tuloksen kehittymistä on kuitenkin tavallistakin hankalampi ennakoida poikkeuksellisen pitkän ennakkoäänestyksen vuoksi. Myös ennakkoäänistä on laskematta vielä iso osa, erityisesti suurissa kaupungeissa, jossa keskustan kannatus on matalaa.

Muutaman prosentin mahdollisesta pudotuksesta huolimatta tulos olisi keskustalle edelleen gallupeja huomattavasti parempi. Olisi todellinen yllätys, jos puolue onnistuisi pitämään perussuomalaiset takanaan.

Perussuomalaiset saivat kello 20 mennessä lasketuista ennakkoäänistä 13,5 prosenttia. Tulos olisi parempi, kuin edellisissä kuntavaaleissa, mutta huomattavasti odotettua heikompi.

Saarikko ei suostunut vielä kommentoimaan, kuinka makealta perussuomalaisten ohittaminen kannatuksessa maistuisi.

"Sovitaanko, että nämä kaikki kysymykset kuuluu arvioitavaksi vasta sitten, kun vaalitulos on annettu. Tämä on niin keskeneräinen tulos, että vaikka mieli tekisi, niin arvioiminen ei tässä vaiheessa ole vielä järkevää."