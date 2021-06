Kuntavaalit jättivät ristiriitaisen tunnelman Helsingin pormestariehdokkaalle – puolueen tulos oli hyvä, mutta oma valtuustopaikka jäi saamatta

Jaana Kankaanpää

Kärkkäinen uskoo, että keskustalla on tulevaisuutta suurissa kaupungeissa: "Uskon, että Helsingissä on tosi paljon keskustalaisittain ajattelevia ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä asioita Helsingin keskusta ajaa"

Keskustan Helsingin pormestariehdokas Eeva Kärkkäinen sai yhteensä 648 ääntä. Kärkkäinen onnistui nostamaan äänimääräänsä neljän vuoden takaisesta lähes viidellä sadalla, mutta valtuustopaikka jäi saamatta.

"Tunnelmat ovat tosi ristiriitaiset", Kärkkäinen kommentoi vaaleja seuraavana päivänä.

"Mieli on iloinen siitä, että keskustan valtakunnallinen tulos oli huomattavasti gallupeja parempi. Valtakunnallisesti keskusta säilyi valtuustopaikoissa mitattuna suurimpana, ja myös ilahduttavia eteenpäinmenoja oli eri puolilla maata. Keskusta oli monissa maakuntakeskuksissa suurin puolue. Monet uudet valtuutetut pääsivät läpi, ja monet nuoret ehdokkaat saivat myös hyvän tuloksen."

31-vuotias Kärkkäinen oli Helsingissä keskustan kolmanneksi äänestetyin ehdokas. Ykkössijan otti historiantutkija ja professori Laura Kolbe ja toiseksi eniten ääniä sai entinen kansanedustaja Terhi Peltokorpi. Heistä molemmat tulivat valituksi.

"Olen tyytyväinen siitä, että saatiin pidettyä meidän kaksi valtuustopaikkaa, vaikka valtakunnallinen kannatus onkin ollut matala", Kärkkäinen sanoo.

"Meillä oli yhtä paljon ehdokkaita kuin neljä vuotta sitten, mutta tällä kertaa puuttui useita sellaisia ehdokkaita, jotka keräsivät viime vaaleissa kovia äänimääriä."

Esimerkiksi poisjääneistä vetovoimaisista ehdokkaista Kärkkäinen mainitsee lääkäri Pekka Puskan, entisen kansanedustajan ja ministerin Kimmo Tiilikaisen sekä ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikan.

Kansallisesti tunnettujen ehdokkaiden puuttuessa keskustan kannatus pääkaupungissa laski puolella prosenttiyksiköllä, mutta valtuutettujen määrä pysyi samana.

"Olen iloinen niistä onnistumisista, joita listalla on. Oli etukäteen tiedossa, että vaaleista tulee meille vaikeat", Kärkkäinen sanoi.

"Tuloksessa näkyy Laura Kolben ja Terhi Peltokorven pitkäjänteinen työ. Olisi tarvittu lisäpaikka, että olisin päässyt valtuustoon. Pitää olla tyytyväinen listan kolmospaikkaan ja varavaltuutetun tehtävään. Siitäkin pääsee kyllä varmasti vaikuttamaan."

Keskustan 2,4 prosentin kannatus Helsingissä on laskusuuntainen verrattuna paitsi neljän vuoden takaiseen, myös kaksi vuotta sitten järjestettyihin eduskuntavaaleihin. Valtakunnallisen kannatuksen kahlatessa menestyminen myös Helsingissä on osoittautunut keskustalle vielä tavallistakin hankalammaksi.

Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa puolue ei saanut Helsingin vaalipiirissä läpi yhtään edustajaa, vaikka ehdolla oli muun muassa entisen hallituksen ministeri Kimmo Tiilikainen.

Kärkkäinen kuitenkin uskoo, että keskustalla voi olla valoisa tulevaisuus myös suurkaupungissa.

"Uskon että meillä on mahdollisuus 7–8, jopa kymmenen prosentin kannatukseen Helsingissä. Se on siellä aiemmin ollutkin. Se vaatii vain sitä, että me olemme näkyvillä, ja tarjoamme äänestäjille selkeän vaihtoehdon."

Puolueen vahvuutena kaupungissa on hänen mukaansa esimerkiksi lähiluonnon puolustaminen Helsingin yhä kasvaessa, sekä perheiden asian ajaminen.

"Uskon, että Helsingissä on tosi paljon keskustalaisittain ajattelevia ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä asioita Helsingin keskusta ajaa. Meidän tulee näkyä paremmin, ja sitä työtä lähden nyt varavaltuutettuna tekemään."

Helsingin pormestaria Kärkkäisestä ei ainakaan tällä kertaa tule. Se pesti menee varsin todennäköisesti kaupungin ja koko kuntavaalien suurimman puolueen, kokoomuksen Juhana Vartiaiselle.

"Sen näyttää ensimmäinen valtuuston kokous", Kärkkäinen kommentoi Vartiaisen todennäköistä valintaa.

"Mutta kyllähän Helsingin suurimmat puolueet ovat sitoutuneet siihen, että suurimman puolueen ehdokkaasta tulee pormestari."

Kokoomuksen voitto Helsingissä oli murskaava. Alun perin sen uumoiltiin käyvän kärkipaikasta kova taisto vihreiden kanssa, mutta vihreät jäivät lopulta taakse liki kuudella prosenttiyksiköllä.

"Tulos varmaan aiheuttaa itsetutkiskelua Helsingin muissa puolueissa. Ainakin itse toivoisin, että Helsingin SDP ja vihreät harkitsisivat vielä linjaansa esimerkiksi kotihoidon Helsinki-lisään ja lähiluontoon", Kärkkäinen arvioi.

"Varmasti etenkin vihreiden kannatuksessa näkyy tyytymättömyys joihinkin näihin päätöksiin, joita puolue on ollut viime vaalikaudella valtuustossa mukana tekemässä."