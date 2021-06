Onnistuuko perussuomalaisilta ja keskustalta yhteistyö maaseutukuntien valtuustoissa? Näin Halla-aho ja Saarikko vastaavat

Jaana Kankaanpää

Keskusta puheenjohtaja Annika Saarikko penää perussuomalaisten valtuutetuilta sitoutumista hyviin käytöstapoihin ja pelisääntöihin. Perussuomalaisten Halla-aho ei usko, että ongelmia yhteistyössä on sen enempää kuin muidenkaan puolueiden kanssa.

Perussuomalaisten sunnuntainen vaalivoitto muuttaa valtuustojen kokoonpanoja pitkin Suomea. Maakunnissa suurin puolue on edelleen vaalien suurin häviäjä keskusta, mutta peräti 580 uuttaa valtuustopaikkaa kahminut perussuomalaiset nosti valtaansa läpi Suomen,

MT kysyi puolueiden johtajilta, miten yhteistyö kunnissa jatkossa etenee.

"Aika näyttää, miten yhteistyö perussuomalaisten kanssa alkaa kunnissa sujumaan. Sitä on oikeastaan mahdotonta vielä nyt arvioida", sanoo keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

"Perussuomalaisten ryntäys valtuustoihin on iso, mutta samalla on todettava että heidän lisääntyneen valtansa mukana tulee myös lisääntynyt vastuu. Keskustelu myös politiikan toimintatavoista tulee varmasti jatkumaan."

Saarikko korosti jo ennen vaaleja, että niissä on kyse paitsi valtuustopaikoista, myös kunnan toimintakulttuurista.

"Yhteistyö tehdään ja ratkotaan jokaisessa kunnassa erikseen. Hyviin käytöstapoihin ja reiluihin pelisääntöihin on kaikkien syytä sitoutua."

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei usko, että kuntapolitiikassa tulee ongelmia.

"Yhteistyö perussuomalaisten kanssa sujuu varmaan siinä missä muidenkin puolueiden ehdokkaiden kanssa", Hän sanoo.

Valtuustopaikkojen määrän suuri nousu viestii myös ensikertalaisten isosta määrästä. Halla-aho on luottavainen sen suhteen, että kaikki pääsevät valtuustotyöhön nopeasti kiinni.

"Onneksi meillä nyt on jo historiaa niin, että meillä on jo useamman kauden valtuutettuja ympäri Suomen. He varmaan sitten ottavat kopin näistä uusista valtuutetuista ja opastavat alkuun."

Perussuomalaiset ovat historiassaan ensimmäistä kertaa myös suurin puolue peräti kuudessa kunnassa.

"Se on uusi asema ja siinä on tietysti opettelemista ja totuttelemista", Halla-aho myöntää.

Suuria mullistuksia hän ei usko näiden kuntien osalta kuitenkaan tapahtuvan:

"Yhtä hyvin voidaan kysyä miten keskustalaisuus tai kokoomuslaisuus tai sosiaalidemokraattisuus korostuu jonkun pienen kunnan päätöksenteossa. Eihän puoluerajoilla siellä ole paikallisten asioiden kannalta samanlaista merkitystä kuin valtakunnan asioissa."

"Perussuomalaisten kohdalla yritetään tehdä ongelma sellaisesta asiasta joka ei ole ongelma millekään muulle puolueelle", hän lataa.