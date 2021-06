"Bileet pystyyn" – rovaniemeläinen ravintola toivoo ennätyskesää, ala vaatii rajoituksien pikaista purkua toipuakseen

Jouni Porsanger

Gustav Kitchen & Bar -ravintola pääsi heti avaamisensa jälkeen Suomen parhaiden ravintoloiden listalle. Omistaja Roope Kotilan mukaan ravintola keskittyy mielenkiintoiseen ruokaan, johon kaikilla on varaa.

"Kesää odotetaan todella paljon. Viime vuoden heinäkuussa ravintolat rikkoivat ennätyksiä ja matkailijoita on asiakkaissa jo nyt", rovaniemeläisen Gustav Kitchen & Bar -ravintolan omistaja Roope Kotila kertoo.

"Kun rajoitukset loppuvat, otamme terassille myös esiintyjiä ja laitetaan bileet pystyyn. Naapuriravintolan terassilla live-musiikkia on jo ollut ja omammekin on täyttynyt niiden ansiosta."

Gustav ei ole Lappi-teemainen ravintola, mikä on Rovaniemellä erottautumistekijä. Hyvä ruoka ja rento tunnelma nostivat sen tänä vuonna myös Suomen 50 parhaan ravintolan listalle.

"Tehhään mielenkiintoista ruokaa, johon kaikilla on varaa", Kotila kuvailee. "Listan ravintoloista 90 prosenttia on Helsingistä ja nyt siinä on kolme ravintolaa Lapista. Sillä on koko alueelle suuri vaikutus."

Ravintola avattiin Rovaniemelle kesken koronaa, viime vuoden elokuussa. Avajaisia oli tähdätty kesään 2020 jo useamman vuoden, eikä suunnitelmia haluttu perua.

"Kyllähän se tietenkin mietitytti. Elokuussa oli kuitenkin hyvä tilanne ja saatiin olla pidempään auki normaalilla määrällä asiakkaita", Kotila kertoo.

Hänen mukaansa korona käänsi syksyn osaltaan voitoksi. Koska turistit jäivät koronan vuoksi puuttumaan, saivat paikalliset tutustua ravintolaan rauhassa ja ravintolalle syntyi vankka asiakaskunta.

"Yleensä kun turistit tulevat, paikalliset pysyvät kotona."

Sen sijaan kevät oli hyvin raskasta aikaa. Kireimpien rajoitusten aikana ravintola pystyi myymään ruokaa vain noutoon ja sitä kuljettanut Wolt oli hyvin työllistetty. Annokset myöhästyivät ja päätyivät väärään paikkaan.

"Jouduimme vastaamaan myös kuljetuksen virheistä, vaikka emme voineet vaikuttaa niihin mitenkään. Samalla keittiö joutui tekemään erilaista ruokaa kuin tavallisesti, ihmiset tilaavat kotiinsa lohturuokaa ja yleensä vain yhden annoksen useamman ruokalajin sijaan", Kotila kertoo.

"Kun alkoholimyynti jäi pois, liikevaihdosta tippui suoraan 60 prosenttia."

Ravintolat ja matkailuyritykset ovat suhtautuneet rajoituksiin hyvin kriittisesti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n tekemän kyselyn mukaan ne antavat pääministeri Sanna Marinin (sdp.) hallitukselle asian hoitamisesta arvosanaksi 5+. Mara on kannellut Valtioneuvoston rajoitusten kohtuuttomuudesta oikeuskanslerille.

"Jäsenyritykset ovat erittäin pettyneitä hallituksen toimintaan koronakriisin hoidossa sekä ankarien rajoitusten asettamisessa ja etenkin purkamisessa", MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kuvailee.

"Tämä yhdistettynä valtion tukitoimien vähäisyyteen on yritysten kannalta myrkyllinen yhdistelmä. Moni yrittäjä on vaarassa menettää paitsi yrityksensä, myös henkilökohtaisen omaisuutensa."

Lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihdon alenevan noin kolmanneksella kesä–elokuussa vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna.

Erityisen vaikea tilanne on ollut Uudellamaalla, jonka osuus koko alan yritysten liikevaihdosta on yli 40 prosenttia. Helsinki ei kiinnostanut kotimaan matkailijoita viime kesänä, vaikka rajoitukset olivat kevyitä.

Lappi toivoo, että korona tervehdyttäisi Helsingin vuokramarkkinaa, joka on noussut "poskettomaksi".

Vuokria on nyt myös paljon rästissä. Konkurssiaallolta on vältytty Lapin mukaan suureksi osaksi velkojien pitkänmielisyyden ansiosta.

Myös ulkomaanmatkailun osalta eletään nyt kohtalonhetkiä. Maran mukaan eduskunnan on ehdottomasti hyväksyttävä lakiesitys ennen kesätaukoa.

"Matkailuyritysten kannalta pahin vaihtoehto on, että suomalaiset voisivat matkustaa vapaasti ulkomaille, mutta ulkomaalaisten matkailijoiden maahantulon edellytykset Suomeen olisivat kilpailijamaita tiukemmat", Lappi toteaa.

"Suomi on ollut hyväksymässä EU:ssa suositusta matkailun avaamisesta. Tästä huolimatta STM:n valmistelemassa luonnoksessa esitettiin selvästi tiukempaa sääntelyä."