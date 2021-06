Turveyrittäjät jakavat ämpäreitään Helsingin Kauppatorilla, korttelin päässä Elokapinallisista – "Yllätys on ollut, ettei moni tiedä, mitä turve on"

turveyrittäjät

Turveyrittäjät Antti Alakotila, Miika Mantela, Jouko Pahkakangas ja Markus Mantela jakavat tänään lauantaina helsinkiläisille kasvuturvetta sisältäviä ämpäreitä ja kertovat samalla turpeen synnystä.

Turveyrittäjät jakavat tänään helsinkiläisille tuhat ämpäriä kasvuturpeella lastattuna. Tempaus alkoi kymmeneltä Senaatintorilla, mutta jako siirrettiin pian Kauppatorille.

"Vaihdettiin paikkaa, kun Senaatintorilla hiljaista. Kauppatorilla on enemmän ihmisiä. Senaatintorilla Elokapinan teltat olivat toisella laidalla, niin se varmaan ihmisiä siinä vieroksutti", turveyrittäjä Markus Mantela kertoo.

"Odoteltiin, että oltaisiin päästy elokapinallisten kanssa juttelemaan, mutta he ovat pitäytyneet omissa teltoissaan. Kaikki on sujunut rauhallisesti", Mantela kuvailee.

Kello yhteen mennessä tuhannesta ämpäristä oli jaettu noin puolet.

"Paljon ollut kiinnostuneita ihmisiä ja olemme päässeet kertomaan turpeesta. Yllätys on ollut se, että moni on kysynyt, mitä tuo on tuossa sangossa. Ihmisillä ei ole oikeasti tietoa, mitä turve on. Hypisteltyään sitä monelle on tullut selväksi, että turve on luonnontuote", Mantela sanoo.

Turveyrittäjät haluavat tempauksellaan saada äänensä kuuluviin ja muistuttaa päättäjiä olemassaolostaan. He vaativat turpeen luokittelua uusiutuvaksi raaka-aineeksi.

Viimeksi turveyrittäjät järjestivät Helsingissä moottorimarssin vappuaattona.

Turveyrittäjät haluaisivat, että turve luokitellaan uusiutuvaksi raaka-aineeksi.