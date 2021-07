Kokoomuksen piirijohtajat eivät tunnista Kirsi Pihan väitteitä – "Kokoomuksen konservatiivipääty ei ponnista millään mittarilla samasta aatepohjasta kuin perussuomalaiset"

Varsinais-Suomen kokoomuksen piirijohtaja Ville Valkonen sanoo, että kokoomus on tietoisesti pyrkinyt siihen, että puolueessa on sekä liberaaleja että konservatiiveja.

Kirsi Piha julkaisi hiljattain pamfletin, jossa hän mm. kirjoitti, että kokoomukseen on pesiytynyt perussuomalaisiin kallellaan oleva klikki. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

STT:n haastattelemat kokoomuksen piirien puheenjohtajat tyrmäävät puolueensa pormestariehdokkaana Helsingissä hetken aikaa olleen Kirsi Pihan ajatukset perussuomalaisille flirttailusta.

He eivät tunnista sitä, että puolueen sisällä käytäisiin valtakamppailua konservatiivien ja liberaalien välillä. Piha julkaisi hiljattain 60-sivuisen pamfletin, jossa hän muun muassa kirjoitti, että kokoomukseen on pesiytynyt perussuomalaisiin kallellaan oleva klikki, joka näkyy ja kuuluu ulospäin.

Varsinais-Suomen kokoomuksen piirijohtaja Ville Valkonen sanoo, että kokoomus on tietoisesti pyrkinyt siihen, että puolueessa on sekä liberaaleja että konservatiiveja. Hän sanoo, että kokoomus ehkä jopa ylpeilee sillä.

"Meillä on kansanedustajina sellaisia henkilöitä kuin Saara-Sofia Sirén erittäin liberaalista päädystä ja sitten sellaisia kuin Wille Rydman, joka itsekin on kertonut olevansa konservatiivi, ja viime kaudella oli Susanna Koski."

Valkosen mukaan konservatiivipääty ei kuitenkaan ponnista "millään mittarilla" samasta aatepohjasta kuin perussuomalaiset.

"Heitä ei voi kutsua oikeistopopulisteiksi. Heitä voi kutsua oikeistokonservatiiveiksi", hän sanoo.

Valkonen toimi kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon erityisavustajana, kun puolue oli samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

STT haastatteli seitsemää piirijohtajaa 13:sta.

"Talousasioissa samoilla linjoilla"

Monet STT:n haastattelemat piirijohtajat sanovat, että puolueessa on paljon eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mutta valtakamppailusta ei ole kyse.

"On totta, että kokoomuksessa on aina ollut eri asioissa eri aikakausilla erilaisia ajatuksia ja suuntauksia. Suuria näkemyseroja ei ole", sanoo Hämeen kokoomuksen piirin puheenjohtaja Miia Antin.

Antinin mukaan Suomessa on selkeä oikeisto–vasemmisto-näkymä valtakunnanpolitiikassa ja siinä kokoomus on yhtenäinen. Samoilla linjoilla ovat myös muut piirijohtajat.

"Inhimillisellä puolella on aina ollut konservatiivisempia ja liberaalimpia näkemyksiä, mutta talousasioissa konservatiivit ja liberaalit ovat samalla tavalla ajamassa asioita eteenpäin", sanoo kokoomuksen Kainuun piirin puheenjohtaja Eero Suutari.

Hän lisäksi painottaa, ettei kokoomus voi vetää rajoja sen suhteen, ketkä ovat kokoomuslaisia ja ketkä eivät.

Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtajan Jussi Virsusen on vaikea ymmärtää koko liberaali–konservatiivi-keskustelua. Hän sanoo edustavansa itse arvomaailmaltaan "konservatiivista liberaalia".

"Minun on vaikea asennoitua siihen, että olisimme kokoomuksen sisällä jotenkin jakautuneita."

Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti puolestaan sanoo, että vaikka puolueen sisällä konservatiiveissa ja liberaaleissa on varianssia, ei hän tunnista Pihan puheita.

"En tunnista sellaista, että jokin fraktio pyrkisi pääsemään valtaan ja ikään kuin dominanssiin puolueen sisällä."

Hän arvelee, että Pihan ulostulo kokoomuksen tilasta johtuu siitä, että Piha ei ole ollut viime vuosina ihan kokoomuksen pulssilla ja tilanne saattaa näyttäytyä Pihalle erilaisena kuin puolueen sisällä.

Varsinais-Suomen piirijohtaja Valkonen lisää, että oikeistopopulismia ja osaa perussuomalaisista määrittävät hyvin jyrkkä maahanmuuttokriittisyys, EU-vastaisuus ja oikeusvaltion vähätteleminen. Lisäksi hän mainitsee eliittivastaisuuden ja tiedevastaisuudenkin siinä mielessä, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan perussuomalaiset suhtautuu paljon nuivemmin kuin mitkään muut puolueet.

"Tämän tyylisiä ajatuksia kokoomuksesta ei oikeastaan löydy."

Valkonen sanoo, ettei heillä ole sellaista aktiivista toimijaa eikä hän tiedä yhtään jäsentäkään, joka ajaisi esimerkiksi EU-eroa tai kansainvälisten sopimusten rikkomista maahanmuuttoon liittyen.

Helsingin piirin puheenjohtaja Maarit Vierunen lisää, että kokoomuksen sisällä vallitsee toimintakulttuuri, jossa toisia kunnioitetaan.

"Rasistista ja ihmisarvojen vastaista puhetta ei tule missään nimessä suvaita", hän sanoo.

Jäntin mukaan kokoomus ei ole muutoinkaan menossa ainakaan sulkeutuvaan ja Euroopasta ja länsimaisista arvoista irtautuvaan suuntaan.

Kainuun piirijohtaja Suutari sanoo kuitenkin olevansa Pihan mukaan samoilla linjoilla siitä, että asioista ja arvoista pitää keskustella.

"Pitäisi keskustella siitä, miten Suomi ja EU tulevat pärjäämään tulevaisuudessa. Meillä on isoja asioita sekä ilmaston suhteen että kansainvälisen kaupan suhteen. Isoja asioita on myös tulevaisuuden tekemisessä ja siinä, miten me järjestämme koulutukset ja muut isot asiat", hän sanoo.

Helsingin Vierusen mukaan kokoomukseen on aina kuulunut laaja vuoropuhelu erilaisten ihmisten kesken eikä ole mitään väärää, että keskustelua käydään.

"Päinvastoin, keskustelua kuuluukin käydä."