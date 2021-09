Pakolaiskiintiön nosto repii hallitusta – Keskustan Pylväs tyrmää hankkeen

Paula Liesmäki

MT:n tuoreessa kyselyssä suomalaisten mielipiteet jakaantuivat tasaisesti kahteen leiriin siitä, pitäisikö pakolaiskiintiöitä nostaa Afganistanin tapahtumien vuoksi. Kuvassa pakolaisleiri Syyriassa.

Afganistanin tilanteen takia hallituksessa on ristivetoa pakolaiskiintiön kasvattamisesta noin tuhannesta kahteen tuhanteen pakolaiseen. Hallituspuolueista keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ei pidä pakolaiskiintiön nostamista ajankohtaisena.

"Afganistanin tilannetta tulee seurata ja helpotusta on haettava monipuolisilla keinoilla. Lähtökohtaisesti huutokauppa pakolaiskiintiön nostamisesta ei tuo helpotusta maailman pakolaisongelmaan. Ensisijaisesti kriisit maailmalla tulisi saada loppumaan, pakolaisia tulisi auttaa kansainvälisellä yhteistyöllä heidän lähialueillaan sekä turvapaikanhakijoiden laiton ja epäinhimillinen ihmissalakuljetus saada loppumaan. Tässä suurvalloilla, YK:lla ja Euroopan Unionilla on ratkaiseva rooli."

SDP:n eduskuntaryhmän Antti Lindtman vastaa pitävänsä lisäystä mahdollisena.

"Afganistanin, erityisesti afgaaninaisten ja tyttöjen tilanne on murheellinen talebanien valtaannousun jälkeen. Ihmisoikeusloukkaukset ja väkivallan jatkuminen voivat laukaista ison pakolaisaallon."

"Pakolaiskiintiöille ihmiset otetaan YK:n ohjauksessa pakolaisleireiltä. Monet maat pohtivat parhaillaan kiintiöiden käyttämistä osana hallittua pakolaispolitiikkaa. Inhimillinen hätä on suuri ja meilläkin on oma vastuumme. Pidän mahdollisena pakolaiskiintiön nostamista Afganistanissa uhanalaiseksi joutuneiden ja erityisesti niiden auttamiseksi, joilla on Suomi-yhteyksiä. Tämän pitää kuitenkin tapahtua osana laajempaa Suomen toimintalinjaa, jossa vaikutetaan yhtä aikaisesti Taleban-hallintoon ja tuetaan lähialueita pakolaisten vastaanotossa", Lindtman jatkaa.

Vihreiden Emma Kari lisäisi kiintiötä.

"Kyllä, kriisin keskellä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten on kaikkein vaikein päästä turvaan. YK:n pakolaiskiintiöjärjestelmä on kuitenkin olemassa, jotta kriiseissä ei selviä vain vahvimmat. Pakolaiskiintiö on olemassa juuri heidän auttamiseksi."

RKP:n Anders Adlercreutz vastaa samoin: "Kyllä, meidän tulisi nostaa pakolaiskiintiötä vastataksemme kriisin synnyttämään tarpeeseen. Tämän RKP totesi ensimmäisenä puolueena kesäkokouksessaan 18.8. Sillä ei toki ratkaista Afganistanin kriisiä, mutta sen kautta voimme auttaa nimenomaan heikommassa asemassa olevia. Pakolaispaine Afganistanin naapurimaissa tulee olemaan kova lähiaikoina ja on syytä muistaa, että naapurimaat joka tapauksessa tulevat kantamaan suurimman taakan. Pakolaiskiintiön kasvattamisella voimme myös hieman hillitä ihmissalakuljetusta joka on ollut yksi Talibanin tulolähteistä."

Myös Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo vastaa: "Kyllä, tulisi nostaa".

MT: kyselyssä (MT 28.8.) keskustassa ja sosiaalidemokraateissa kannattajien hajonta oli melko suurta. Keskustan kannattajista lisäkiintiöitä kannatti 46 ja vastusti 37 prosenttia. Sosiaalidemokraattien tukijoissa vastaavat luvut ovat 59 ja 31 prosenttia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sitoo vastauksensa pakolaiskiintiön nostamisen järkevyydestä siihen, "pystymmekö EU:ssa yhdessä päättämään toimista, joilla spontaani turvapaikanhakijoiden tulo EU-maihin minimoidaan ja samalla EU-maat yhdessä ottavat nykyistä enemmän hädänalaisimpia naisia, lapsia ja perheitä suojaan suoraan Afganistanin lähialueilta."

"Yleisesti tärkeintä on auttaa tyttöjen koulutuksessa ja humanitäärisessä avussa Afganistanin lähialueella, jonne 90 prosenttia Afganistanista pakenevista perheistä kaikissa tapauksissa joutuu jäämään. Toiseksi paras keino on poimia valikoiden paikan päältä niitä, joiden on vaikeinta jäädä, eli käyttää kiintiöpakolaisjärjestelmää. Spontaani rajan yli tapahtuva turvapaikanhaku on huonoin vaihtoehto", Mykkänen jatkaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä Ville Tavio on torjuva: "Ei, sen sijaan pakolaiskiintiötä tulisi laskea ja jo Afganistanista haetut pakolaiset laskea pakolaiskiintiöön. Pyrkimys korjata eri maiden ongelmia väestönsiirroilla ei ratkaise maailman ongelmia, vaan synnyttää lisää ongelmia. Massamaahanmuutto heikentää länsimaisia kansallisvaltioita ja aiheuttaa haitallisia lieveilmiöitä. Siirtolaisuus ei ole pysäyttämätön luonnonvoima vaan kansallisvaltio voi halutessaan sulkea ovensa ei-työperäisiltä siirtolaisilta."

Kristillisdemokraattien ryhmän Päivi Räsänen vastaa puolestaan "Kyllä". Liike Nytin Harry Harkimo ja Ano Turtiainen vastaavat kumpikin "Ei".

