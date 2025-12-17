Viikonloppuna sää poutaantuu ja kylmenee vähitellen Loppuviikolla sää on sateista ja lauhaa. Viikonloppuna luoteesta alkaa virrata kuivempaa ilmaa, samalla sää vähitellen kylmenee.

Ensi viikolla pakkaslukemia mitataan koko maassa, lumisateet ovat kuitenkin vähäisiä. Kuva: Viestimedian arkisto

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Tänään keskiviikkona maamme yli liikkuu runsas sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat vetenä. Illalla maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa sateet muuttuvat lumeksi ja lunta kertyy illan ja yön aikana 5 - 10 senttiä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sää pysyttelee poutaisena.

Torstaiyönä sää poutaantuu ja päiväkin on poutainen. Mutta illalla länteen saapuu seuraava sadealue, pohjoiseen kertyy jälleen muutama sentti lunta.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaina vielä yksi matalapaine sateineen saapuu maahamme. Tämän matalapaineen reitti on pohjoinen ja lauhaa ilmaa nousee Lappiin saakka. Lämpötila kohoaa Etelä-Lapissakin plussan puolelle. Lumet sulavat ja lumiraja nousee tässä vaiheessa Joensuu-Oulu linjalle.

Viikonloppuna sää poutaantuu ja kylmenee kohti jouluviikkoa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

