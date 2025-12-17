Viikonloppuna sää poutaantuu ja kylmenee vähitellenLoppuviikolla sää on sateista ja lauhaa. Viikonloppuna luoteesta alkaa virrata kuivempaa ilmaa, samalla sää vähitellen kylmenee.
Tänään keskiviikkona maamme yli liikkuu runsas sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat vetenä. Illalla maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa sateet muuttuvat lumeksi ja lunta kertyy illan ja yön aikana 5 - 10 senttiä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sää pysyttelee poutaisena.
Torstaiyönä sää poutaantuu ja päiväkin on poutainen. Mutta illalla länteen saapuu seuraava sadealue, pohjoiseen kertyy jälleen muutama sentti lunta.
Perjantaina vielä yksi matalapaine sateineen saapuu maahamme. Tämän matalapaineen reitti on pohjoinen ja lauhaa ilmaa nousee Lappiin saakka. Lämpötila kohoaa Etelä-Lapissakin plussan puolelle. Lumet sulavat ja lumiraja nousee tässä vaiheessa Joensuu-Oulu linjalle.
Viikonloppuna sää poutaantuu ja kylmenee kohti jouluviikkoa.Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
