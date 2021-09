Ville Niinistöstä europarlamentin pääneuvottelija hiilinieluista – "Luonnon ja ilmaston vaaliminen sekä kestävä talous eivät ole toisilleen vastakkaisia tavoitteita"

Maankäytön merkitys ilmastokriisin torjumisessa on suuri ja hiilinieluasetuksen uudistaminen siksi tärkeä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, Niinistö sanoo.

Salla Merikukka / Vihreät

Ville Niinistö muotoilee europarlamentin hiilinielukannan ja katsoo, ettei metsiä tule nähdä pelkkinä hiilinieluina.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ryhtyy pääneuvottelijaksi eli raportoijaksi, kun europarlamentti muodostaa kantansa hiilinielujen asetukseen.

Maankäyttöä koskeva lulucf-asetus määrittelee sitä, miten maankäytön eli esimerkiksi metsien hiilinielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa.

Niinistön valitsivat tehtävään europarlamentin ympäristövaliokunnan ryhmävastaavat.

"Olen erittäin tyytyväinen saamastani vastuullisesta tehtävästä. Maankäytön merkitys ilmastokriisin torjumisessa on suuri, niin EU:ssa kuin globaalistikin. Siksi hiilinieluasetuksen uudistaminen on tärkeässä roolissa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa", Niinistö sanoo tiedotteessa.

Niinistö pitää oikeana suuntana komission ehdotusta hiilinielujen kasvattamisesta ja maakohtaisista nielutavoitteista vuodesta 2026 eteenpäin. "Tämä on oikea suunta ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä metsien ja muun maankäytön hiilinielujen potentiaalin vahvistamiseksi."

Niinistö sanoo, ettei metsiä tule nähdä pelkkinä hiilinieluina.

"Hiilinielujen kasvattamisen on oltava keskeinen osa Suomen ja muiden EU-maiden maankäytön tavoitteita. Luontokadon torjumisen on kuljettava käsi kädessä ilmastokriisin ratkaisemisen kanssa. Siksi luonnon ennallistamista ja sitä tukevia hiilinieluja kasvattavia menetelmiä niin metsä- kuin maataloudessa on vauhditettava."

Niinistön mukaan hiilinieluasetuksen käsittelyssä tulee yhdistää luonto- ja ilmastonäkökulmat sekä kestävän talouden vauhdittaminen.

"Luonnon ja ilmaston vaaliminen sekä kestävä talous ovat toisistaan riippuvaisia, eivät toisilleen vastakkaisia tavoitteita."